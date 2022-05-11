Генсек ООН о переговорах для завершения войны: будут, но не в ближайшем будущем

Настанет время, когда начнутся мирные переговоры по прекращению российского вторжения в Украину. Однако они не предвидятся в ближайшем будущем.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Эта война не будет длиться вечно. Настанет время, когда состоятся мирные переговоры. Я не вижу этого в ближайшем будущем. Но я могу сказать одно. Мы никогда не сдадимся", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о возможном прекращении переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение защитников Мариуполя.

О "тупике" в переговорах говорил и сам глава Кремля. Однако Владимир Путин заявил, что Киев якобы отошел от договоренностей.

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