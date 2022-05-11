Гутерріш виправдав зустріч із Путіним необхідністю говорити з джерелом проблем

Рішення зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша залишається правильним. Він прагне мати справу з тими, хто "створює чи може вирішити проблему".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Генсек ООН заявив про необхідність підтримувати діалог зі всіма сторонами війни. Критику свого візиту до Москви він не сприймає.

"Сенс говорити з лідером РФ є; є сенс говорити з будь-якими іншими зацікавленими сторонами нинішньої кризи", – заявив Гутерріш.

За його словами, зустріч із Путіним призвела до "конкретних результатів". Саме завдяки їй вдалося евакуювати мирних мешканців Маріуполя з "Азовсталі".

"Я думаю, що врятовані життя цивільних, які перебували в сховищах Маріуполя, заслуговують того, щоб я зустрічався з будь-ким у будь-якій частині світу без сумнівів, що це правильно", – додав Гутерріш.

Два тижні тому генсек ООН їздив до Росії та України, де зустрівся з президентами Путіним і Зеленським. Єдиним результатом перемовин стала евакуація цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі, а португальця розкритикували за обраний маршрут – він зустрівся з Путіним до відвідин місць звірств армії РФ.