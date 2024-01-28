Гутеріш пообіцяв покарати співробітників ООН, причетних до нападу на Ізраїль 7 жовтня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пообіцяв притягнути до відповідальності будь-якого співробітника ООН, причетного до актів терору після тверджень про те, що деякі співробітники агентства у справах біженців були причетні до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Водночас Гутерріш закликав уряди країн продовжувати надавати підтримку Агентству ООН у справах біженців для палестинців (БАПОР) після того, як дев'ять країн призупинили фінансування.

"Будь-який співробітник ООН, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, зокрема шляхом кримінального переслідування. Секретаріат готовий співпрацювати з компетентними органами, здатними притягнути до відповідальності цих осіб, згідно зі звичайними процедурами Секретаріату щодо такої співпраці", - заявив він.

За його словами, "десятки тисяч чоловіків і жінок, які працюють у БАПОР, багато з яких перебувають у найнебезпечніших для гуманітарних працівників ситуаціях, не мають зазнавати покарання. Жахливі потреби зневіреного населення, якому вони служать, мають бути задоволені".

У своїх перших прямих коментарях з цього питання глава ООН повідомив подробиці про співробітників БАПОР, замішаних в "огидних передбачуваних діях".

За його словами, з 12 осіб дев'ятьох було звільнено, один, за наявними даними, загинув, а особи двох інших з'ясовують.

Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія в суботу приєдналися до США, Австралії та Канади, призупинивши фінансування гуманітарної організації, що є найважливішим джерелом підтримки жителів Гази, після звинувачень з боку Ізраїлю.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали військових і мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.