Гутеріш пообіцяв покарати співробітників ООН, причетних до нападу на Ізраїль 7 жовтня
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пообіцяв притягнути до відповідальності будь-якого співробітника ООН, причетного до актів терору після тверджень про те, що деякі співробітники агентства у справах біженців були причетні до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Водночас Гутерріш закликав уряди країн продовжувати надавати підтримку Агентству ООН у справах біженців для палестинців (БАПОР) після того, як дев'ять країн призупинили фінансування.
"Будь-який співробітник ООН, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, зокрема шляхом кримінального переслідування. Секретаріат готовий співпрацювати з компетентними органами, здатними притягнути до відповідальності цих осіб, згідно зі звичайними процедурами Секретаріату щодо такої співпраці", - заявив він.
За його словами, "десятки тисяч чоловіків і жінок, які працюють у БАПОР, багато з яких перебувають у найнебезпечніших для гуманітарних працівників ситуаціях, не мають зазнавати покарання. Жахливі потреби зневіреного населення, якому вони служать, мають бути задоволені".
У своїх перших прямих коментарях з цього питання глава ООН повідомив подробиці про співробітників БАПОР, замішаних в "огидних передбачуваних діях".
За його словами, з 12 осіб дев'ятьох було звільнено, один, за наявними даними, загинув, а особи двох інших з'ясовують.
Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія в суботу приєдналися до США, Австралії та Канади, призупинивши фінансування гуманітарної організації, що є найважливішим джерелом підтримки жителів Гази, після звинувачень з боку Ізраїлю.
Війна в Ізраїлі
7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали військових і мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів.
24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.
Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.
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