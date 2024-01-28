ua en ru
Нд, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гутеріш пообіцяв покарати співробітників ООН, причетних до нападу на Ізраїль 7 жовтня

Неділя 28 січня 2024 17:53
UA EN RU
Гутеріш пообіцяв покарати співробітників ООН, причетних до нападу на Ізраїль 7 жовтня Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пообіцяв притягнути до відповідальності будь-якого співробітника ООН, причетного до актів терору після тверджень про те, що деякі співробітники агентства у справах біженців були причетні до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Водночас Гутерріш закликав уряди країн продовжувати надавати підтримку Агентству ООН у справах біженців для палестинців (БАПОР) після того, як дев'ять країн призупинили фінансування.

"Будь-який співробітник ООН, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, зокрема шляхом кримінального переслідування. Секретаріат готовий співпрацювати з компетентними органами, здатними притягнути до відповідальності цих осіб, згідно зі звичайними процедурами Секретаріату щодо такої співпраці", - заявив він.

За його словами, "десятки тисяч чоловіків і жінок, які працюють у БАПОР, багато з яких перебувають у найнебезпечніших для гуманітарних працівників ситуаціях, не мають зазнавати покарання. Жахливі потреби зневіреного населення, якому вони служать, мають бути задоволені".

У своїх перших прямих коментарях з цього питання глава ООН повідомив подробиці про співробітників БАПОР, замішаних в "огидних передбачуваних діях".

За його словами, з 12 осіб дев'ятьох було звільнено, один, за наявними даними, загинув, а особи двох інших з'ясовують.

Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія в суботу приєдналися до США, Австралії та Канади, призупинивши фінансування гуманітарної організації, що є найважливішим джерелом підтримки жителів Гази, після звинувачень з боку Ізраїлю.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали військових і мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антоніу Гутерріш ООН Ізраїль
NEWS
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії