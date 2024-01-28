Гуттериш пообещал наказать сотрудников ООН, причастных к нападению на Израиль 7 октября

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал привлечь к ответственности любого сотрудника ООН, причастного к актам террора после утверждений о том, что некоторые сотрудники агентства по делам беженцев были причастны к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом Гутерриш призвал правительства стран продолжать оказывать поддержку Агентству ООН по делам беженцев для палестинцев (БАПОР) после того, как девять стран приостановили финансирование.

"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования. Секретариат готов сотрудничать с компетентными органами, способными привлечь к ответственности этих лиц, в соответствии с обычными процедурами Секретариата по такому сотрудничеству", - заявил он.

По его словам, "десятки тысяч мужчин и женщин, работающих в БАПОР, многие из которых находятся в самых опасных для гуманитарных работников ситуациях, не должны подвергаться наказанию. Ужасные потребности отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены".

В своих первых прямых комментариях по этому вопросу глава ООН сообщил подробности о сотрудниках БАПОР, замешанных в "отвратительных предполагаемых действиях".

По его словам, из 12 человек девять были уволены, один, по имеющимся данным, погиб, а личности двух других выясняются.

Британия, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария и Финляндия в субботу присоединились к США, Австралии и Канаде, приостановив финансирование гуманитарной организации, являющейся важнейшим источником поддержки жителей Газы, после обвинений со стороны Израиля.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

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