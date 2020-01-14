Из-за густого тумана в Одессе не смог сесть самолет из Шарм-эш-Шейха

Из-за густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Azur Air, который следовализ египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Boeing 737-800 не стал рисковать и сразу ушел в зону ожидания, а спустя некоторое время экипаж лайнера принял решение лететь на посадку в аэропорт "Борисполь".

Отмечается, что переохлажденный туман при температуре воздуха -2 градуса - большая проблема для летчиков. Видимость в зоне посадки не более 200 метров, вертикальная видимость не более 60 метров.

Напомним, 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

Вечером того же дня в международном аэропорту "Одесса" Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы 136 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, 27 ноября учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил аварийную посадку в аэропорту “Одесса”. Причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя.