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В аэропорту "Одесса" самолет совершил аварийную посадку

Новости » Происшествия     27.11.2019 - 15:26
В аэропорту "Одесса" самолет совершил аварийную посадку
Фото: аэропорт "Одесса" (wikipedia.org)

У самолета отказал двигатель

Учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил аварийную посадку в аэропорту “Одесса”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что инцидент произошел в 12:53. Причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя.

"Воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома “Гидропорт”. На борту находилось 2 человека. Никто из них не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы 136 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

Еще один лоу-кост перенес рейсы из аэропорта "Киев" в "Борисполь" Turkish Airlines прекратила полеты в Одессу после аварии
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