Через густий туман в Одесі не зміг сісти літак з Шарм-еш-Шейха

Ілюстративне фото (odessa1.com)

Екіпаж літака не став ризикувати і полетів на посадку в аеропорт "Бориспіль"

Через густий туман в аеропорту Одеси не зміг приземлитися літак української авіакомпанії Air Azur, який прямував з єгипетського Шарм-еш-Шейха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думская".

Boeing 737-800 не став ризикувати і відразу пішов в зону очікування, а через деякий час екіпаж лайнера ухвалив рішення летіти на посадку в аеропорт "Бориспіль".

Наголошується, що переохолоджений туман при температурі повітря -2 градуси - велика проблема для льотчиків. Видимість у зоні посадки не більше 200 метрів, вертикальна видимість не більше 60 метрів.

Нагадаємо, 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс у Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.

Увечері того ж дня в міжнародному аеропорту "Одеса" Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака були евакуйовані 136 пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 листопада навчально-тренувальний літак YAK-18 здійснив аварійну посадку в аеропорту "Одеса". Причиною вимушеної посадки стала відмова двигуна.