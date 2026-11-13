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Гурський знову очолить Адміністрацію судноплавства: Кабмін закрив дисциплінарне провадження

16:47 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Анна Березіна
Гурський знову очолить Адміністрацію судноплавства: Кабмін закрив дисциплінарне провадження Сергій Гурський повертається на посаду голови Адміністрації судноплавства (фото: Адміністрації судноплавства)
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Кабінет Міністрів України закрив дисциплінарне провадження щодо голови Адміністрації судноплавства Сергія Гурського та скасував розпорядження про його відсторонення від виконання посадових обов'язків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

Деталі рішення Кабміну щодо голови Адміністрації судноплавства

11 листопада уряд ухвалив розпорядження № 1190-р, яким визнав таким, що втратило чинність, попереднє рішення від 9 вересня 2026 року про відсторонення Сергія Гурського від виконання обов'язків голови Адміністрації судноплавства.

Відсторонення діяло на час проведення дисциплінарного провадження. Окремим розпорядженням № 1189-р від 11 листопада Кабмін закрив це провадження.

Таким чином, обмеження, пов'язані з відстороненням Гурського, скасували.

Що заявив Гурський після перевірки

Коментуючи рішення уряду, Сергій Гурський зазначив, що від самого початку був зацікавлений у повній та неупередженій перевірці.

"Моєю принциповою позицією було не уникати відповідей на будь-які запитання, а навпаки - забезпечити перевірку всіх обставин, щоб довести мою непричетність до звинувачень, які поширювалися щодо мене в соціальних мережах", - заявив він.

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Гурський також подякував учасникам перевірки за об'єктивність і неупередженість, а представникам морської галузі, громадським об'єднанням та морякам - за підтримку протягом цього періоду.

Які плани в Адміністрації судноплавства

Після повернення до роботи Сергій Гурський планує продовжити зміни в Адміністрації судноплавства.

Серед визначених ним пріоритетів - підвищення прозорості процесів, удосконалення послуг для моряків, посилення інституційної спроможності установи та зміцнення довіри до українського прапора.

"Цей період має стати не лише підсумком перевірки, а й точкою відліку для подальшої роботи", - зазначив Гурський.

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В Адміністрації судноплавства заявили, що продовжать роботу над визначеними пріоритетами розвитку морського та внутрішнього водного транспорту України.

Чому відсторонили Гурського

Нагадаємо, підставою для дисциплінарного провадження щодо Сергія Гурського стали публічні заяви народної депутатки Анни Скороход про можливі корупційні порушення в Адміністрації судноплавства, зокрема щодо судноплавства на Дунаї та оформлення документів моряків.

У вересні 2026 року уряд відсторонив Сергія Гурського на час перевірки.

Докладніше про ситуацію йшлося у матеріалі "Кампанія проти Адміністрації судноплавства: хто розхитує довіру до портів і чим це загрожує експорту".

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