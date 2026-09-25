Кампанія проти Адміністрації судноплавства: хто розхитує довіру до портів і чим це загрожує експорту

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Гучні звинувачення щодо роботи Адміністрації судноплавства, дунайської логістики, документів моряків та службових відряджень стали підставою для урядової перевірки її керівника Сергія Гурського.

Хто стоїть за озвученими претензіями, що відбувається в морській галузі та які ризики це створює для портів і експорту, – у матеріалі РБК-Україна.

Головне: Гучні звинувачення щодо Гурського не завжди відповідають реальним повноваженням Адміністрації судноплавства

Адміністрації судноплавства Дефіцит пропускної спроможності Дунаю – реальна проблема, але її причини значно складніші за "продаж черги"

У роботі з моряками є проблеми, але водночас змінюються процедури та впроваджуються антикорупційні механізми

Публічний конфлікт навколо морського регулятора створює додаткові ризики для українських портів, експорту та інвестицій

для українських портів, експорту та інвестицій Професійна спільнота бачить у роботі Гурського не лише проблеми, а й конкретні зміни у цифровізації, дипломуванні та сервісах для моряків

у цифровізації, дипломуванні та сервісах для моряків Найгучніші заяви Анни Скороход щодо морської галузі потребують документального підтвердження – частина з них стосується повноважень, яких Адміністрація судноплавства не має

– частина з них стосується повноважень, яких Адміністрація судноплавства не має Попри публічні звинувачення, представники морської галузі наголошують на необхідності продовження реформ і професійного діалогу з Адміністрацією

Коли навколо стратегічного регулятора морської галузі з’являються гучні цифри про "тіньові ставки" і корупцію, а країна в цей самий час намагається втримати експорт під російськими ударами по портах – питання вже не лише про одного чиновника. Йдеться про те, чи не створює інформаційна турбулентність додаткових ризиків для судновласників, страховиків, інвесторів і самої логістики, від якої залежить валютна виручка України.

Саме на цьому тлі й розгортається нинішня історія. Після публічних заяв народної депутатки Анни Скороход про нібито корупційні схеми в Адміністрації судноплавства уряд відкрив дисциплінарне провадження щодо Сергія Гурського і тимчасово відсторонив його від обов’язків.

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту наголошують: рішення про провадження не є висновком про вину. Підставою стали відомості про можливі порушення, які й має перевірити дисциплінарне провадження. Юридична крапка в справі ще далеко. Тому зараз важливіше інше – що саме стверджується, хто має відповідні повноваження, що кажуть учасники ринку і де закінчується публічна заява, а починається доказ.

Хто насправді визначає, яке судно зайде на Дунай

Найгучніша теза публічної кампанії – нібито "тіньова ставка" у десятки тисяч доларів за місце судна в черзі на Дунай. Але перш ніж оцінювати цю тезу, варто відповісти на просте питання: хто взагалі має можливість впливати на цю чергу?

Відповідь дає сама система руху через Сулінський канал. Він перебуває під управлінням румунської Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ), яка забезпечує лоцманське проведення та обслуговування суден. Українська сторона в особі АМПУ формує інформацію про суднозаходи на підставі підтверджень портів, операторів і морських агентів, консолідує її та передає румунській стороні.

В АМПУ пояснюють: основним фактором формування черги є дата підтвердження судна під обробку адміністрацією відповідного морського порту. Також діють окремі правила розподілу пропускної спроможності: 40% доступних проводок припадає на українські порти, 40% – на румунські та 20% – на молдовський напрямок. І тут виникає принципове питання: де в цьому механізмі Адміністрація судноплавства?

За словами президента Асоціації портів України "Укрпорт" Дмитра Барінова, – ніде.

"Адміністрація судноплавства таких повноважень не має", – говорить він у коментарі РБК-Україна, пояснюючи, що черговість суден, вантажні операції та організація заходу до конкретного порту перебувають в іншій площині.

Барінов має багаторічний досвід роботи в морській галузі: був першим заступником керівника морської адміністрації, головою наглядової ради та заступником голови АМПУ, а нині очолює "Укрпорт", що об'єднує державні та приватні порти, операторів, експедиторів і агентів.

За його словами, нещодавно він особисто перебував у Дунайському регіоні та спілкувався з учасниками ринку. Серед реальних проблем вони називали недостатню пропускну спроможність Суліни, обміління Дунаю, питання з румунськими службами та окремі проблеми на молдовському напрямку. Але про 30-50 тисяч доларів за місце в черзі не говорив ніхто.

"Це повна нісенітниця. Я ніколи не отримував такої інформації", – каже Барінов.

Він звертає увагу і на практичну логіку: якби порт, судновласник або оператор регулярно платив десятки тисяч доларів за кожен захід, це мало б відображатися у бізнес-комунікації, конфліктах, зверненнях та професійних асоціаціях.

"Бізнес, який би постраждав, відреагував би миттєво", – говорить Барінов.

АМПУ зі свого боку окремо попередила про пропозиції організувати позачерговий прохід суден через Сулінський канал. За інформацією підприємства, такий механізм не передбачений установленим порядком, а подібні пропозиції можуть бути шахрайською схемою. У разі їхнього надходження АМПУ радить звертатися до правоохоронців.

Це принципова деталь: наявність черги та проблем із пропускною спроможністю – факт, як і існування встановленого механізму формування списків. Але з цього самого по собі не випливає існування "ринку продажу місць", тим більше за конкретною ставкою. Саме тут інформаційна дискусія починає розходитися з реальною логістикою.

Чому насправді простоюють судна

Дунайський кластер справді перевантажений. Після погіршення безпекової ситуації у Чорному морі значна частина вантажів знову концентрується на дунайському напрямку, тоді як можливості Сулінського каналу фізично обмежені.

Дунайські порти перевантажені (фото: GettyImages)

Барінов наводить показовий приклад: через канал може проходити шість суден на добу, тоді як українські порти готові прийняти шістнадцять. Тобто проблема не у відсутності вантажів, а у здатності транспортної системи пропустити необхідну кількість флоту.

На проходження впливають лоцманське забезпечення, погода, гідрологічна ситуація, робота прикордонних і митних служб, документи екіпажів та судна. Окремим фактором стали зміни після повноцінного входження Румунії до Шенгенської зони. Саме тому українська та румунська сторони працюють над збільшенням пропускної спроможності.

АМПУ повідомила про домовленості щодо створення координаційного центру з AFDJ, збільшення кількості оглядових груп румунських митних і прикордонних служб, розвитку проєкту PRIMUS для можливого нічного проведення суден, а також спільного навчання українських і румунських агентів та митних брокерів.

У профільному міністерстві проблему розглядають ширше за пропускну спроможність Сулінського каналу: стійкість Дунайського напрямку залежить від усього логістичного ланцюга – роботи портів Ізмаїла, Рені та Усть-Дунайська, залізничних і автомобільних маршрутів та перевалки вантажів. Після початку повномасштабної війни дунайські порти стали одним із ключових логістичних вузлів України, а посилення російських атак на чорноморську інфраструктуру знову збільшує їхнє значення.

Тобто реальна проблема Дунайського коридору – не лише черга, а здатність усього маршруту фізично пропустити необхідну кількість суден. І це має пряме економічне значення.

Як війна перекроює ризики

Контекст цієї історії неможливо відокремити від війни. Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. За даними уряду, від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або частково знищено 1173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна.

За інформацією Мінрозвитку, лише протягом липня та першої половини серпня 2026 року російські атаки пошкодили або створили загрози для 52 цивільних суден. Це вже не питання іміджу.

Коли судновласник оцінює, чи вести судно в Україну, він дивиться не лише на військову загрозу. Він оцінює всю систему: безпеку маршруту, страхування, портову інфраструктуру, передбачуваність процедур, час очікування, документи, можливість швидко завантажити чи розвантажити судно і зрештою – загальну вартість операції. Будь-яка додаткова невизначеність множить цей ризик.

Саме тому інформаційні заяви про нібито корупцію в системі, яка забезпечує роботу морського транспорту, мають зовсім іншу вагу під час війни, ніж у мирний час.

Це не означає, що про можливі порушення потрібно мовчати. Навпаки: якщо є докази – їх необхідно перевіряти. Але між доказом і публічною заявою є принципова різниця. Саме цю різницю і має встановити дисциплінарне провадження.

Цифровізація проти "схем": що відбувається з дипломуванням моряків

Якщо твердження про черги на Дунай потребують насамперед перевірки повноважень різних державних структур, то питання дипломування та документів моряків безпосередньо стосуються Адміністрації судноплавства. Тут важливі не загальні заяви, а конкретні приклади.

Голова Всеукраїнського об'єднання крюїнгів Павло Нікітін зазначає, що українські моряки продовжують оформлювати та поновлювати посвідчення особи моряка, кваліфікаційні документи й підтвердження кваліфікації відповідно до міжнародних вимог. Він також відзначає цифровізацію процедур та відкритий діалог із Адміністрацією.

Водночас серед проблем називає повернення моряків в Україну у міжрейсовий період, черги у Варшаві де, до речі,і кількість виданих посвідчень за останній місяць зросла майже на 50%, але, за його оцінкою, цього все ще недостатньо, можливість отримання документів у Румунії та Молдові, а також захист українців від працевлаштування на судна так званого "тіньового флоту".

Голова ПРМТУ Олег Григорюк у коментарі РБК-Україна також наголошує, що наявність проблем не означає зупинки системи дипломування. ПРМТУ, яка об'єднує понад 80 тис. працівників морського сектору, зокрема понад 50 тис. моряків, закликає не робити висновків про системну корупцію до завершення перевірок.

"Ми вважаємо некоректним робити висновки про системну корупцію в цілому органі до завершення відповідних перевірок та встановлення фактів", – зазначає Григорюк.

Дискусія має і міжнародний вимір. Під час з'їзду ПРМТУ за участі Сергія Гурського, генерального секретаря ITF Стівена Коттона та Олега Григорюка домовилися про проведення у листопаді в Лондоні Другого українського морського форуму, де мали презентувати реформи, цифровізацію та заходи проти найму українців на судна російського "тіньового флоту".

Наразі, як повідомили в ПРМТУ, проведення Форуму опинилося під питанням, що створює додаткові репутаційні ризики для галузі.

Другий український морській форум опинився під питанням через перевірку щодо Сергія Гурського ( на фото: Сергій Гурський, Олег Григорюк, Стів Коттон)

Це важливо і з огляду на роль України у світовому морському секторі: за даними міжнародного дослідження Seafarer Workforce Report, країна посідає 4-те місце у світі за підготовкою моряків після Філіппін, Індії та Китаю.

За словами Григорюка, визнання українських кваліфікаційних документів відповідно до вимог STCW безпосередньо впливає на можливість українців працювати під іноземними прапорами, тоді як необґрунтовані твердження про ненадійність цих документів можуть мати практичні наслідки для десятків тисяч моряків.

Показовий приклад наводить виконавчий директор ГО "Разом проти корупції" Михайло Серебряков. За його словами, роками проблемою була довідка з поліції для обміну посвідчення моряка у разі втрати документа або проблем із його відображенням у базі. Через посередників така довідка могла коштувати близько 10 тисяч гривень.

У серпні, за словами Серебрякова, після обговорень з Адміністрацією цю практику змінили: у разі втрати документа моряк може подати письмове повідомлення, а за певних умов отримати новий без зайвої процедури. Адміністрація також запустила ЧесноБот для повідомлень про корупційні ризики та порушення, зокрема анонімних, а Гурський регулярно відповідав на запитання моряків у щотижневих відеозверненнях.

Водночас Серебряков наголошує, що зміна однієї процедури не усуває ризику нових схем. Його організація пропонує переглянути правила щодо навчальних курсів, медичних оглядів і тарифів на документи моряків.

Таким чином, професійні та антикорупційні організації вказують і на недоліки системи, і на конкретні зміни, які вже відбулися, залишаючи питання подальшого вдосконалення та перевірки звинувачень відкритими.

Плутанина в печатках: до чого тут Дунайське пароплавство

Окремою лінією "чорної" піар-кампанії стало згадування Українського Дунайського пароплавства. Але тут знову виникає питання компетенцій. Адміністрація судноплавства не є органом управління УДП. Тому автоматично пов'язувати операційні проблеми пароплавства з діяльністю Адміністрації – означає змішувати різні рівні державного управління. Саме на це звертав увагу і Гурський у своїй публічній відповіді на заяви щодо роботи Адміністрації.

Звісно, це жодним чином не означає, що проблеми УДП не повинні обговорюватися. Навпаки – вони мають значення для Дунайського кластера та української логістики. Але відповідати за них повинні ті органи та менеджмент, до компетенції яких вони належать.

У морській галузі, де одночасно працюють міністерство, Адміністрація судноплавства, АМПУ, портові оператори, митниця, прикордонники та міжнародні структури, УДП і десятки приватних компаній, підміна одного органу іншим – це не просто неточність. Вона може створити хибне уявлення про те, де насправді виникає проблема і хто може її вирішити.

Від слюсаря на верфі до очільника служби: хто такий Гурський

Є ще одна частина цієї історії, яку легко загубити за інформаційним шумом. Сергій Гурський не прийшов в Адміністрацію судноплавства з чиновницького середовища.

Сергій Гурський починав кар'єру у морській галузі з посади слюсаря на суднобудівному заводі (фото: Адміністрація судноплавства)

Він народився у 1987 році, закінчив Херсонський морський коледж за спеціальністю, пов'язаною з судновими машинами та механізмами, здобув інженерну освіту у сфері суднових енергетичних установок та магістерський ступінь з економіки.

Його кар'єра починалася на Херсонському суднобудівному заводі. З 2005 до 2019 року він пройшов там шлях від слюсаря-монтажника до головного будівельника суден. З 2019 року працював головним будівельником суден на заводі "ОКЕАН" у Миколаєві, а у 2021-2023 роках очолював підприємство як генеральний директор. У 2023 році Гурський став директором Класифікаційного товариства "Регістр судноплавства України".

Саме цю галузеву траєкторію відзначає голова Морського кластеру України Артем Ващиленко.

"Людина з індустрії", – так він описує Гурського, наголошуючи на його шляху від слюсаря до керівника великих суднобудівних підприємств та загалом багаторічній роботі в морській галузі.

У відкритому зверненні представники ГС "Морський кластер України" також відзначили його участь у розвитку взаємодії між бізнесом, державними інституціями, освітніми закладами та професійною спільнотою.

На професійний досвід Гурського також звертає увагу голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. За його словами, промислова спільнота працювала з Гурським над пропозиціями щодо відновлення суднобудування та розвитку морської індустрії.

"Ми разом об'єднуємо зусилля з тим, щоб пройти точку неповернення в галузі суднобудування, яка знаходиться в кризовому стані", – зазначив Кінах у коментарі РБК-Україна.

Він додав, що Гурський разом із експертами та представниками промислових об'єднань брав участь у підготовці системних пропозицій для президента, уряду та парламенту щодо відновлення суднобудування.

Круглий стіл – Розвиток суднобудування як фактор економічної стійкості та самодостатності України (фото: УСПП)

"Україна залишається морською державою, і це для нас має величезне стратегічне значення", – наголосив Кінах.

У травні 2026 року Гурського призначили головою Адміністрації судноплавства. Офіційна біографія вказує, що до виконання обов'язків він приступив 26 травня, а рішення Кабміну про призначення було оприлюднене 6 травня.

Серед заявлених пріоритетів – кадрове посилення служби, міжнародна співпраця, підтримка українських моряків, цифровізація та розвиток сучасних сервісів.

Тепер цей професійний досвід став частиною значно складнішої площини – роботи державного органу, до якого виникли публічні питання. Саме на перетині професійного досвіду Гурського, роботи Адміністрації та озвучених претензій розгортається нинішня дискусія навколо нього.

Ціна турбулентності: як репутаційні скандали б’ють по інвестиціях

Щоб зрозуміти масштаб ризику, потрібно вийти за межі конкретного конфлікту.

У міністерстві наголошують, що паралельно з роботою державних інституцій Україна змушена постійно посилювати стійкість самого транспортного коридору.

Йдеться про захист портів і судноплавства разом із міжнародними партнерами, розвиток страхових механізмів та альтернативних маршрутів, насамперед через Дунай і залізницю. У відомстві прямо пов'язують стабільність цих маршрутів не лише з логістикою, а й зі здатністю українського бізнесу підтримувати економіку, робочі місця та експорт під час війни.

Артем Ващиленко описує стан суднобудування України як надкритичний. Частина підприємств Миколаївщини фізично зруйнована, інші намагаються виживати за рахунок альтернативних форматів роботи. Судноремонт залежить від портової діяльності, а морський бізнес – від можливості судна зайти в порт, завантажитися, відремонтуватися і вийти.

Війна б'є по цьому ланцюгу з обох боків. З одного боку – фізичне знищення інфраструктури. З іншого – втрата кадрів та інвестицій.

"Ми втрачаємо кадри", – говорить Ващиленко, наголошуючи, що регулятор у таких умовах має бути активним і шукати інструменти для збереження галузі.

За його словами, Україні також потрібна сучасна морська політика – від суднобудування і судноремонту до портової інфраструктури, морської освіти та цифрових технологій. Це важливо ще й тому, що морська інфраструктура відновлюється не за кілька місяців. Інвестор не читає лише офіційні документи – він рахує ризик. Саме тут з'являється економічний вимір інформаційного конфлікту.

Анатолій Кінах говорить про довіру як про один із ключових активів економіки. Для інвестицій у портову інфраструктуру, суднобудування чи морську логістику йдеться про довгі гроші та довгі строки окупності. Судно не будується за кілька тижнів. Сучасний промисловий об'єкт не окупається за один сезон. Портова інфраструктура потребує ще довшого горизонту.

Тому інвестор оцінює не лише ціну активу. Він дивиться на правила гри, стабільність регулятора, захист власності, передбачуваність процедур і здатність державних інституцій виконувати свої функції. Якщо навколо стратегічної інституції одночасно виникають звинувачення у корупції, кадрова невизначеність і публічний конфлікт, це не означає автоматичного відтоку інвестицій. Але це означає появу додаткового фактора ризику, який інвестор змушений враховувати.

А ризик у бізнесі має ціну. Він може проявлятися у вартості страхування, умовах фінансування, строках прийняття інвестиційного рішення або просто у бажанні міжнародного партнера зачекати.

І тут Україна потрапляє у своєрідну пастку: країна одночасно просить міжнародний бізнес інвестувати у відновлення портів та інфраструктури й мусить доводити, що її державні інституції працюють передбачувано.

Інформаційне мінування: кому вигідна дестабілізація портів

Публічні заяви Анни Скороход прозвучали в момент, коли морська логістика України перебуває під безпрецедентним тиском війни. Росія системно б’є по портах і цивільних суднах, Дунай працює на межі можливостей, а кожна додаткова доба простою означає прямі втрати для експорту.

Анна Скороход зробила гучні заяви щодо діяльності Адміністрації судноплавства (фото: РБК-Україна)

Саме в цей момент, коли профільна команда намагається стабілізувати логістику та вибудувати нові правила, нардепка активізувала атаки на галузь. Замість фахової дискусії звучать маніпулятивні цифри. Чи не є це тиском на нове керівництво та захистом чиїхось інтересів?

Принаймні, учасники ринку оцінюють ефект жорстко.

"Все, що заважає експорту, все, що заважає українській аграрній галузі, фермерам реалізовувати продукцію і інвестувати в нову посівну, – на руку нашому ворогу. Якщо людину відсторонили, вона не може підписувати документи, починається колапс – це призводить до затримок. Тому все це, по великому рахунку, антиукраїнське. Ми повинні працювати як годинник. А ми тут чим займаємося?" – говорить Дмитро Барінов.

Анатолій Кінах вважає, що публічний конфлікт навколо стратегічної інституції в умовах війни може бити по довірі інвесторів. Він також наголошує, що народний депутат несе підвищену відповідальність за кожне слово, бо під ударом опиняється репутація держави.

Економічний бік проблеми окреслює Артем Ващиленко: у галузі, яка й без того перебуває в надкритичному стані, будь-які дії, що ставлять під сумнів прозорість портових інституцій, можуть збільшувати інвестиційні ризики.

Олег Григорюк звертає увагу на ризик для моряків: створення в міжнародному середовищі враження про системну ненадійність українських документів без підтверджених фактів може мати практичні наслідки для десятків тисяч фахівців.

Прямих доказів російського замовлення немає. Водночас публічний конфлікт навколо стратегічного регулятора об’єктивно створює додаткові репутаційні ризики для морської галузі саме тоді, коли Україна намагається забезпечити стабільність експорту та довіру міжнародних партнерів. І цей конфлікт очевидно працює на інтереси ворога – РФ.

Скороход як народна депутатка має право порушувати питання щодо роботи державних органів. Але конкретні цифри потребують документів, платежі – заявників і дат, а твердження про корупційну схему – перевірки компетентних органів. Скороход не входить до профільного транспортного комітету, а є членкинею Комітету з питань енергетики та ЖКГ, тому особливо гостро постає питання про джерела й документальне підтвердження її заяв щодо морської галузі.

Окремий контекст – кримінальне провадження, у якому фігурує депутатка. У грудні 2025 року НАБУ і САП повідомили їй про підозру у справі, де, за версією слідства, за 250 тисяч доларів пропонували організувати санкції РНБО проти компанії-конкурента. У червні 2026 року розслідування завершили. Ця справа сама по собі не свідчить про необґрунтованість нинішніх заяв скандальної парламентарки, але є досить важливим контекстом для оцінки її публічних "закидів".

Антикорупція чи шантаж: де межа між контролем і деструктивом

Парадокс ситуації в тому, що боротьба з корупцією та захист репутації держави не суперечать одне одному. Якщо хтось вимагає гроші за прохід судна – це потрібно розслідувати. Якщо моряк змушений платити посереднику за документ, який держава могла б видати без зайвої довідки, – процедуру треба змінювати. Якщо чиновник перевищує повноваження – він має відповідати.

Але якщо органу приписують повноваження, яких у нього немає, або називають конкретні суми без документів, під удар потрапляє вже не лише конкретний чиновник, а довіра до всієї системи.

Це фактично і є спільною позицією професійних організацій: "Укрпорт" та профспілка моряків виступають за об'єктивну перевірку звинувачень, крюїнгові компанії – за продовження реформ, а представники антикорупційної спільноти вказують на конкретні процедури, які вже вдалося змінити.

Григорюк окремо наголошує: ПРМТУ не заперечує проблем у системі, але вважає некоректним говорити про системну корупцію до завершення перевірок. Для профспілки принципово, щоб критика державного органу не підривала довіру до українських морських документів і можливості українських моряків працювати на міжнародному флоті.

Іспит на стійкість: як працює регулятор під час перевірок

Поки триває дисциплінарне провадження, Адміністрація судноплавства має продовжувати роботу: морякам потрібні документи, портам – регуляторна координація, міжнародним партнерам – виконання зобов'язань, а професійним організаціям – діалог із державою.

Тому питання полягає не лише в результаті перевірки щодо Гурського, а й у тому, чи здатна система провести її без зупинки процесів, від яких залежать тисячі людей.

Наразі урядове рішення передбачає тимчасове виконання обов'язків голови Адміністрації Сергієм Максимовим – на період дисциплінарного провадження, до 23 жовтня 2026 року. У Мінінфраструктури підтверджують, що необхідні процеси та рішення в Адміністрації продовжуються у штатному режимі.

Поточна робота служби також відображається на її офіційному сайті, де регулярно публікують інформацію про документи моряків, нормативні рішення та роботу Адміністрації. Це важлива частина ситуації, яку легко втратити за заголовками про політичний конфлікт.

Експорт на кону: чому морська логістика не пробачає помилок

Судноплавство – це не вузька галузь для спеціалістів у морських справах. Це один із нервів української економіки. Через порти проходять аграрні, металургійні та інші експортні вантажі. Від роботи портів залежать валютні надходження, податки, доходи виробників і можливість фінансувати наступний виробничий цикл.

Морська галузь України працює під тиском (фото: GettyImages)

У профільному міністерстві наголошують, що стабільність морської логістики сьогодні безпосередньо пов’язана зі стійкістю української економіки. Саме тому держава одночасно працює над захистом портової інфраструктури та судноплавства, розвитком страхових механізмів і альтернативних маршрутів – насамперед через Дунайські порти та залізницю.

За оцінкою відомства, стійкий експорт в умовах війни – це не лише питання логістики, а й можливість зберігати економічну активність, робочі місця та нормальне функціонування країни.

Анатолій Кінах звертає увагу на фундаментальну проблему: Україна не може нескінченно залишатися сировинною економікою. Відновлення морської індустрії, суднобудування, судноремонту та портової інфраструктури має бути частиною ширшої промислової політики.

Артем Ващиленко говорить про те саме з іншого боку: Україні потрібні не просто порти, які працюють "як раніше", а сучасна морська інфраструктура – цифрова, технологічна та інтегрована з європейськими транспортними системами.

Для цього потрібні інвестиції. Для інвестицій потрібна довіра. Для довіри потрібні правила. А для правил – інституції, які працюють стабільно навіть тоді, коли навколо них виникає політичний та інформаційний шторм.

Саме тому історія навколо Адміністрації судноплавства виявилася значно більшою, ніж черговий конфлікт між чиновником і народною депутаткою.

Факт проти шуму: чим має завершитися тестування держави

Сьогодні є кілька речей, які вже можна сказати достатньо чітко.

Черга на Дунай існує – але вона має конкретний механізм формування, у якому ключову роль відіграють портові оператори, АМПУ та румунська сторона , а не Адміністрація судноплавства.

Проблеми з пропускною спроможністю Сулінського каналу існують – але українська, румунська, молдовська сторони та Європейська комісія працюють над їхнім зменшенням .

Росія системно атакує порти та цивільні судна – і саме тому стабільність альтернативних експортних маршрутів має критичне значення.

Проблеми у сфері документів моряків існують – але професійні організації одночасно фіксують і конкретні недоліки, і конкретні зміни процедур .

Корупційні ризики в галузі нікуди не зникли – але є приклади, коли окремі процедури змінюються саме після звернень громадських та професійних організацій.

Сергій Гурський справді має тривалий професійний досвід у морській та суднобудівній сфері, причому його кар'єра починалася з виробничої роботи на верфі , а не з державного кабінету.

Профспілка робітників морського транспорту України не підтверджує тезу про системну корупцію в Адміністрації судноплавства і вважає, що такі висновки мають робитися після перевірки конкретних фактів і доказів.

Звинувачення, які стали причиною дисциплінарного провадження, ще не отримали остаточної юридичної оцінки.

Саме останній пункт зараз є головним. Якщо докази існують – вони мають бути представлені та перевірені. Якщо порушення підтвердяться – винні мають відповідати незалежно від посад і прізвищ. Якщо ж частина найгучніших тверджень не знайде підтвердження, це також має бути публічно зафіксовано.

Інакше Україна отримає найгірший із можливих сценаріїв: гучний скандал залишиться, а відповідей на ключові питання не буде.

Морська галузь зараз не має розкоші жити в режимі нескінченної інформаційної війни. Росія вже фізично атакує порти, судна та маршрути. Українські підприємства намагаються втримати експорт, моряки – залишитися конкурентними на світовому ринку праці, а держава – переконати міжнародних партнерів, що Україна залишається надійним учасником глобальної торгівлі.

Тому питання зараз не в тому, хто голосніше виступив у соцмережах. Питання в тому, хто за що відповідає, де є реальні порушення, де – помилка або перебільшення, і чи здатна держава дати на це відповідь швидше, ніж черговий російський удар по українській логістиці.

Перевірка щодо Гурського якраз і має стати таким тестом. Не тестом на лояльність до конкретного чиновника, а тестом на спроможність держави відрізнити факт від інформаційного шуму – і водночас не допустити, щоб ані реальні корупційні ризики, ані непідтверджені звинувачення завдавали шкоди інституціям, від яких сьогодні залежить український експорт.