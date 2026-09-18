Замість звинувачень - результати: морська галузь назвала позитивні зміни в Адміністрації судноплавства

Поки навколо керівника Адміністрації судноплавства Сергія Гурського триває публічна дискусія та "чорна" піар-кампанія, представники морської галузі називають звинувачення маячнею і навпаки бачать практичні зміни у роботі відомства - вдосконалення сервісів для моряків, цифровізацію процедур та системнішу взаємодію з професійною спільнотою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментарі представників морської галузі.

Заяви Скороход про "тіньові ставки" не отримали підтвердження в галузі

Однією з найбільш резонансних тез у публічній кампанії депутатки Анни Скороход стала заява про нібито існування на Дунаї "тіньової ставки" у 30-50 тис. доларів за місце судна в черзі. Водночас Асоціація портів України "УКРПОРТ" заявила, що не має підтвердженої інформації про такі платежі та не отримувала відповідних звернень від своїх членів.

Президент "УКРПОРТ" Дмитро Барінов нещодавно відвідав Дунайський регіон і поспілкувався з представниками приватних терміналів, державних портів, АМПУ та бізнесу. За його словами, під час цих розмов йшлося про реальні проблеми судноплавства - пропускну спроможність Сулінського каналу, обміління Дунаю та процедурні питання. Інформації про заявлені платежі він не почув.

"Цього немає", - заявив Барінов, наголосивши, що портові оператори, експедитори та агенти зацікавлені передусім у збільшенні кількості суднозаходів.

Гурського звинувачують у тому, на що Адміністрація не має повноважень

Водночас важливо розмежовувати повноваження державних органів. За даними АМПУ, Сулінський канал перебуває під управлінням румунської AFDJ, а планування суднозаходів до українських портів здійснюється на підставі підтверджень портового оператора, морського агента та адміністрації порту. Основним фактором формування черги є дата підтвердження судна під обробку.

Тобто організація суднозаходів, визначення черговості та вантажні операції не належать до повноважень Адміністрації судноплавства.

Поки лунають звинувачення, для моряків змінюють сервіси

Окремо представники професійної спільноти відзначають зміни у взаємодії з Адміністрацією судноплавства щодо роботи українських моряків.

Голова Всеукраїнського об’єднання крюїнгів Павло Нікітін зазначає, що державні процедури оформлення документів і підтвердження кваліфікації моряків поступово вдосконалюються та цифровізуються. За його словами, взаємодія професійної спільноти з Адміністрацією стала більш системною, а увага до прозорості та ефективності процедур - більшою.

Головне, що є дієвий діалог, і Гурський не тільки спілкується з галуззю, а чує. Зокрема варто звернути увагу на скасування додаткової довідки до чого закликали і колеги з ГО “Разом проти корупції”. А також на напрацьовані Гурським дієві зміни по збільшенню видачі посвідчень особи моряка на 50%. Фахівці кажуть: так, є ще над чим працювати, але за три місяці був дуже потужний старт.

Зауважимо, що цей напрям був серед пріоритетів, заявлених після призначення Гурського на посаду у травні 2026 року. Серед завдань нового керівництва Адміністрації називали цифровізацію сервісів, розвиток міжнародної співпраці та забезпечення своєчасного надання послуг морякам.

Галузь закликає не зупиняти зміни через публічний конфлікт

Для морської галузі стабільна робота регулятора має особливе значення. Українське суднобудування, судноремонт і портова інфраструктура працюють у складних умовах, тому важливо зберігати робочі процеси, безперервність сервісів і професійний діалог.

Голова Громадської спілки "Морський кластер України" Артем Ващиленко наголошує, що публічний конфлікт навколо керівництва Адміністрації судноплавства не має зупинити розпочаті зміни та реформи.

Водночас претензії до керівника Адміністрації залишаються предметом офіційної перевірки. 9 вересня Кабінет Міністрів розпочав дисциплінарне провадження щодо Сергія Гурського та відсторонив його від виконання обов’язків. Комісія має поінформувати уряд про результати роботи до 23 жовтня.

Остаточну оцінку претензіям має дати саме ця перевірка, а не публічні заяви чи політичні оцінки. До її завершення будь-які висновки щодо обґрунтованості звинувачень є передчасними.

Публічна кампанія навколо Гурського потребує окремої перевірки. Частина резонансних звинувачень не знаходить підтвердження з боку представників морської галузі, тоді як професійні організації говорять про зміни у сервісах для моряків, цифровізацію та діалог із регулятором.

Цікаво, що з критикою Гурського виступає народна депутатка Анна Скороход, якій у грудні 2025 року повідомили про підозру у кримінальному провадженні, пов’язаному з пропозицією 250 тис. доларів за сприяння у запровадженні санкцій РНБО. У червні 2026 року було повідомлено про завершення досудового розслідування.

Сам по собі цей факт не свідчить про зв’язок із критикою Гурського, однак редакція РБК-Україна перевірить обставини ситуації, щоб з’ясувати, що стоїть за публічним конфліктом навколо керівництва Адміністрації судноплавства.