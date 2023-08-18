ГУР звернулось до українців із важливим проханням напередодні "виборів" на окупованих територіях

Зазначимо, що російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Вони хочуть спробувати легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією.

"Усі причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами", - наголошують у ГУР.

З огляду на це українців, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, закликають продовжувати надавати інформацію щодо псевдовиборів.

Слід надсилати інформацію про:

колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з РФ (особиста інформація, адреси, номери автомобілів, телефонні номери);

так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;

свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Зазначається, що надана інформація сприятиме наближенню поразки загарбників та допоможе виявленню:

пунктів дислокації, адрес проживання особового та керівного складу російських військ;

складів зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів;

місць розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення засобів РЕР та РЕБ (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління загарбниками;

місць зберігання та чергування засобів ППО.

Інформацію можна надсилати через офіційний бот.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.

Зазначимо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.

ЦНС повідомляло, що росіяни вже завозять кремлівських "активістів" для допомоги у фальсифікації "виборів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.