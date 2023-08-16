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Росіяни завозять кремлівських "активістів" для допомоги у фальсифікації "виборів" в окупації, - ЦНС

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Середа 16 серпня 2023 11:27
Росіяни завозять кремлівських "активістів" для допомоги у фальсифікації "виборів" в окупації, - ЦНС Ілюстративне фото: росіяни завозять кремлівських "активістів" для допомоги у фальсифікації "виборів" в окупації (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти звозять "активістів" кремлівських молодіжних рухів на тимчасово окуповані території України задля допомоги у фальсифікації майбутніх "виборів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що так звані "активісти" з руху "движение пєрвих" звезені з Росії та розбавлені місцевими колаборантами будуть організовувати "голосування за місцем проживання". Таким чином, вони збираються імітувати виборчий процес зі скриньками серед порожніх будинків в оточенні окупантів.

ЦНС зазначає, що "активісти" також будуть залучені як "наглядачі" до виборчих дільниць, де також відповідатимуть за фальсифікацію явки та завчасно визначених результатів.

Окрім того, зараз на тимчасово окупованій території триває інструктаж гастролерів з боку місцевих фейкових виборчих комісій.

Наголошується, що організація псевдовиборів на окупованій території є колабораціонізм, за що кожен понесе відповідальність згідно з Кримінального кодексу України.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. При цьому путінський режим хоче провести "вибори" і на окупованих територіях України.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у Росії.

До того ж, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.

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