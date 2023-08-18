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ГУР обратилось к украинцам с важной просьбой накануне "выборов" на оккупированных территориях

Иллюстративное фото: ГУР обратилось к украинцам с важной просьбой накануне "выборов" на ТОТ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях, накануне проведения оккупантами псевдовыборов призывают сообщать о коллаборантах и предоставлять свидетельства фальсификаций фейкового голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Отметим, что российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года. Они хотят попытаться легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

"Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", - отмечают в ГУР.

Учитывая это, украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, призывают продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах.

Следует отправлять информацию о:

  • коллаборантах из местных жителей и их кураторов из РФ (личная информация, адреса, номера автомобилей, телефонные номера);
  • так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;
  • свидетельство фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Данная информация будет способствовать приближению поражения захватчиков и поможет выявлению:

  • пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава российских войск;
  • складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  • мест размещения, хранения и ремонта военной техники;
  • мест размещения средств РЭР и РЭБ (характерный признак: антенны и локаторы);
  • штабов и пунктов управления захватчиками;
  • мест хранения и дежурства средств ПВО.

Информацию можно отправлять через официальный бот.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Однако оккупанты хотят провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

Отметим, что в конце мая в России были внесены изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить "выборы" на оккупированных территориях.

ЦНС сообщало, что россияне уже завозят кремлевских "активистов" для помощи в фальсификации "выборов".

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