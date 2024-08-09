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ГУР здійснило рейд на Кінбурнську косу, знищено десятки росіян та їхню техніку (відео)

Ілюстративне зображення (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 серпня, спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили рейд на тимчасово окуповану ворогом Кінбурнську косу. Під час операції були знищені десятки росіян та їх техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР Міністерства оборони України.

Під час рейду на Кінбурнську косу спецпризначенці знищили: 

  • шість одиниць броньованої техніки ворога; 
  • близько трьох десятків загарбників.

На косі воїни атакували укріплення ворога на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал", "Пам’ятник Суворова". 

Біля позиції "Пам'ятник Суворова" бійці встановили бойовий прапор ГУР. 

Фото: Кінбурнська коса (Google maps) 

Операцію здійснили підрозділи: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки  Військово-Морських Сил Збройних сил України (ЗСУ) та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки. 

"Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України", - додали у розвідці. 

Операція ГУР

Також варто згадати про операцію ГУР на Тендерівській косі, яка  відбулась 6 серпня. Тоді ж бійці висадились на косу й знищили декілька одиниць техніки росіян, а також їх фортифікації. Зокрема ворог також зазнав втрат й серед особового складу. 

Як розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочка, українські розвідники, крім відомих операцій, також вже виконали низку таємних завдань.  

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