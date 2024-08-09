ГУР здійснило рейд на Кінбурнську косу, знищено десятки росіян та їхню техніку (відео)

Під час рейду на Кінбурнську косу спецпризначенці знищили:

шість одиниць броньованої техніки ворога;

близько трьох десятків загарбників.

На косі воїни атакували укріплення ворога на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал", "Пам’ятник Суворова".

Біля позиції "Пам'ятник Суворова" бійці встановили бойовий прапор ГУР.

Фото: Кінбурнська коса (Google maps)

Операцію здійснили підрозділи: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил Збройних сил України (ЗСУ) та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки.

"Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України", - додали у розвідці.

Операція ГУР

Також варто згадати про операцію ГУР на Тендерівській косі, яка відбулась 6 серпня. Тоді ж бійці висадились на косу й знищили декілька одиниць техніки росіян, а також їх фортифікації. Зокрема ворог також зазнав втрат й серед особового складу.

Як розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочка, українські розвідники, крім відомих операцій, також вже виконали низку таємних завдань.