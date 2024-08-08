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Операція ГУР на Тендрівській косі. Українські розвідники виконали таємні завдання, - ЗСУ

Чорне море, Четвер 08 серпня 2024 09:43
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Операція ГУР на Тендрівській косі. Українські розвідники виконали таємні завдання, - ЗСУ Фото: ГУР на Тендрівській косі виконало таємні завдання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники на Тендрівській косі, крім відомих операцій, виконали низку таємних завдань. Вони спрямованих на довгострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка в ефірі телемарафону.

"Було заявлено, що там виконали ряд таємних завдань... Завдання, які покладалися на бійців мали б дати довгострокову перспективу. Розуміємо, що Чорне море ворог зараз не контролює настільки, наскільки він міг робити це рік тому. Це пов'язано із ударами по системах ППО, які там знаходяться, і удари по аеродромах", - зазначив він.

Військовий наголосив, що також важливу роль відіграють удари по російських військових кораблях.

Тимочко додав, що такі операції вимагають ретельної попередньої розвідки, що свідчить про наявність потужної агентурної мережі України в Криму.

"Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є "сліпі "плями" у російській системі контролю за морем", - сказав він.

Операція ГУР на Тендрівській косі. Українські розвідники виконали таємні завдання, - ЗСУ

скриншот google.com/maps

Операція ГУР

Днями Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що українські спецпризначенці провели спецоперацію на Тендерівській косі. Розвідники висадилися на косу та знищили декілька одиниць ворожої техніки, а також фортифікації окупантів.

Крім того, окупанти зазнали втрат серед особового складу. Спецпризначенці ГУР закінчили операцію без втрат. Варто додати, що розвідники також зазначали, що виконали і секретні завдання.

Тендрівська коса - це невеликий острів у північній частині Чорного моря, неподалік від Криму та берегів Херсонської області.

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