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ГУР провело рейд на Кинбурнскую косу, уничтожены десятки россиян и их техника (видео)

Иллюстративное изображение (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 августа, спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины совершили рейд на временно оккупированную врагом Кинбурнскую косу. Во время операции были уничтожены десятки россиян и их техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР Министерства обороны Украины.

Во время рейда на Кинбурнскую косу спецназовцы уничтожили: 

  • шесть единиц бронированной техники врага; 
  • около трех десятков захватчиков.

На косе воины атаковали укрепления врага на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал", "Памятник Суворова". 

Возле позиции "Памятник Суворова" бойцы установили боевой флаг ГУР. 

Фото: Кинбурнская коса (Google maps)

Операцию провели подразделения: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности. 

"Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины", - добавили в разведке.

Операция ГУР

Также стоит упомянуть об операции ГУР на Тендеровской косе, которая состоялась 6 августа. Тогда же бойцы высадились на косу и уничтожили несколько единиц техники россиян, а также их фортификации. В частности враг также понес потери и среди личного состава. 

Как рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка, украинские разведчики, кроме известных операций, также уже выполнили ряд тайных задач.  

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