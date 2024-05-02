Окупанти тиснуть під Часовим Яром на біля Авдіївки: карти ISW

На фронті російські загарбники продовжують тиснути в районі Часового Яру та на Авдіївському напрямку.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Північне угруповання військ РФ перекинуло в зону відповідальності не менше 50 тис. російських військовослужбовців у прикордонних районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

Війська РФ 1 травня продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські атаки на південний схід від Куп'янська поблизу Іванівки, Кислівки та Котлярівки; на північний захід від Сватового поблизу Берестового і Стельмахівки; на захід від Сватового під Копанками; на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського; на захід від Кремінної біля Тернів; на південь від Кремінної біля Білогорівки та в районі Серебрянського лісу.

Нещодавно ЗСУ завдали ударів по російському військовому полігону приблизно за 80 кілометрів за лінією фронту в тилу окупованої частини Луганської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, показують, що ЗСУ завдали удару по російському полігону на південний захід від Можняківки, ймовірно, з чотирьох ATACMS. Як повідомляється, внаслідок цього були ліквідовані 116 російських загарбників.

Операція №2 - Донецька область

На Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) 1 травня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Бої тривали на схід від Сіверська біля Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська біля Спірного та на південь від Сіверська біля Роздолівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід від Часового Яру та на східну околицю Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися через лісові масиви безпосередньо на схід від н.п. Часів Яр і далі вздовж околиць мікрорайону Канал .

Російські "воєнкори" стверджували, що підрозділи РФ нібито просунулися поблизу Богданівки (на північний схід від Часового Яру), а також досягли східної крайньої ділянки Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу на південь від Часового Яру.

Російські блогери розповідали, що є повідомлення про те, що ЗСУ почали відступати з Кліщіївки (на південний схід від Часового Яру), хоча один "воєнкор" визнав, що він ще не підтвердив цю інформацію з власних джерел.

В ISW не знайшли підтвердження жодної з цих заяв Росії, зазначається у звіті.

Бої тривали на північний схід від Часового Яру поблизу Богданівки; біля мікрорайонів Канал і Новий у східному Часів Яру; на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки; і на південь від Часового Яру поблизу Шумів і Нью-Йорка.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, показують, що російські загарбники просунулися на південний захід і захід від Соловйового (на північний захід від Авдіївки), а російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просувалася далі в районі Сокіла (на захід від Соловйового і на північний захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нещодавно нібито прорвали українську оборону на північний схід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) і діють у південному Архангельському (на північний схід від Очеретиного та на північ від Авдіївки) протягом останніх двох днів.

Бої також тривали на північ від Авдіївки біля Калинового; на північний захід від Авдіївки біля Прогресу, Новопокровського, Бердичі; на захід від Авдіївки в районі Семенівки, Уманського, Яснобродівки; і на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового.

Повідомляється, що війська РФ нібито захопили Парасковіївку (на південний захід від Донецька) 1 травня, хоча підтверджених досягнень Росії на захід чи південний захід від міста Донецька не було, вказується у звіті. Так, в ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили діють у населеному пункті.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися в полях на південний захід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) і на північ від Володимирівки (на південний захід від Донецька)

Бої тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки, Парасковіївки та Водяного.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у районі адмінкордону Донецько-Запорізької області на тлі бойових дій, які тривали в цьому районі 1 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, показують, що окупанти просунулися в південному Урожайному (на південь від Великої Новосілки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися біля Урожайного (на південь від Великої Новосілки) вздовж фронту завширшки майже чотири кілометри та глибиною 800 метрів і що російські війська контролюють південне Урожайне.

Російське джерело також стверджувало, що війська РФ просунулися до 1,5 кілометрів у ширину та 400 метрів у глибину поблизу Новодонецького (на південний схід від Великої Новосілки), але в ISW не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви.

Також тривали бої біля Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

1 травня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито повністю захопили Роботине, але інші російські джерела стверджували, що ЗСУ зберігають позиції в населеному пункті.

Російський мілблогер стверджував, що східне Роботине є спірною «сірою зоною».

Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, Білогір'я (на північний схід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

Позиційні бої тривали на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 1 травня інформували, що на фронті протягом доби було зафіксовано 100 бойових зіткнень.

Додамо, у військовому командуванні також повідомляли, що станом на ранок 1 травня загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склали вже близько 469 840 солдатів.