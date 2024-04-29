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У Генштабі Естонії оцінили, чи вдасться РФ захопити Часів Яр до 9 травня

Понеділок 29 квітня 2024 12:09
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У Генштабі Естонії оцінили, чи вдасться РФ захопити Часів Яр до 9 травня Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Мета Росії захопити місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня не реалістична.

Про це заявив заступник начальника оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"До 9 травня вони його точно не візьмуть. З урахуванням того, що від Авдіївки вони просунулися на десять кілометрів, можливо, на п'ять кілометрів за раз, Часів Яр недосяжний за таких темпів просування", - заявив він.

Вялі зазначив, що взяти весь Часів Яр цілком дуже складно, тому що це такий повільний, планомірний бій у міських умовах.

"А заняття Авдіївки, або, скажімо, Бахмута, потребувало кілька місяців. Так що це малоймовірно", - підкреслив він.

За його словами, напрямок головного удару російських військ, як і раніше, йде з боку Авдіївки і на бахмутському напрямку, з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Вялі зазначив, що однією з найгарячіших точок на лінії фронту наразі є село Очеретине під Бахмутом, де російським військам вдалося вклинитися в українську оборону. При цьому він зазначив, що це була прикра випадковість.

"На авдіївському напрямку Очеретине було дуже прикрою випадковістю, де українці проводили ротацію своїх підрозділів", - зазначив представник Генштабу Естонії.

Бої за Часів Яр

Російські війська активно намагаються захопити місто Часів Яр у Донецькій області України.

Як повідомляє видання Sky News, взяття Часового Яру відкрило б шлях для подальшого наступу російських військ углиб Донецької області.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що загарбники планують окупувати Часів Яр до 9 травня. За його словами, якщо українським силам вдасться відбити наступ, це зруйнує плани Росії на повномасштабний контрнаступ у червні.

Наразі місто залишається під контролем України. Однак бої за нього йдуть дуже запекло.

27 квітня представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російських військ у Часовому Яру наразі немає.

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