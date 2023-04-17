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ГУР з'ясувало ім'я окупанта, який відрізав голову українському полоненому, - Буданов

Фото: керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Розвідка змогла з'ясувати ім'я російського військового, який ймовірно стратив українця, відрізавши йому голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю NV.

"Так, є. Хто він - ми знаємо", - відповів Буданов журналісту.

Однак він відмовився розповідати де наразі перебуває росіянин. Буданов також зазначив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".

"Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням", - додав глава ГУР.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового, де окупанти обезголовлюють полоненого.

СБУ розпочала розслідування жорстоко вбивства українця, а Міноборони заявило, що особу страченого полоненого встановлюють.

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