ГУР з'ясувало ім'я окупанта, який відрізав голову українському полоненому, - Буданов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю NV .

"Так, є. Хто він - ми знаємо", - відповів Буданов журналісту.

Однак він відмовився розповідати де наразі перебуває росіянин. Буданов також зазначив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".

"Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням", - додав глава ГУР.