ГУР з'ясувало ім'я окупанта, який відрізав голову українському полоненому, - Буданов

Розвідка змогла з'ясувати ім'я російського військового, який ймовірно стратив українця, відрізавши йому голову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю NV.
"Так, є. Хто він - ми знаємо", - відповів Буданов журналісту.
Однак він відмовився розповідати де наразі перебуває росіянин. Буданов також зазначив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".
"Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням", - додав глава ГУР.
Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового, де окупанти обезголовлюють полоненого.
СБУ розпочала розслідування жорстоко вбивства українця, а Міноборони заявило, що особу страченого полоненого встановлюють.
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