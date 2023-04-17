Росія вдруге заблокувала інспекції суден у рамках "зернового коридору"

Росія знову заблокувала перевірку суден у рамках "зернової". Таким чином РФ вдруге за тиждень блокує роботою "коридору" для експорту української продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook.

"Сьогодні, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини", - йдеться у повідомленні.

В уряді зазначають, що "зернова ініціатива" під загрозою зупинки, оскільки Росія намагається втрутитися у роботу українських портів та експортерів.

Російські представники нав'язують власні критерії для визначення суден, які потрібно перевірити. Так, 14 квітня РФ без пояснень відмовила у реєстрації трьох суден (два з них повинні піти до Китаю), на яких вже чекає вантаж у порту "Південний".

"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень "Зернової ініціативи". Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", - зазначають у міністерстві.

Україна відкидає чергові вимоги росіян та виступає проти втручання в діяльність українських портів. Міністерство закликає ООН та Туреччину забезпечити виконання всіх процедур.

Нагадаємо, на початку минулого тижня у Мінінфраструктури України заявили, що Росія блокує "зерновий коридор", а ситуація дійшла до критичної стадії.

Перевірки суден біля узбережжя Стамбула призупинили, але після чергових переговорів 12 квітня інспекцію відновили.

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