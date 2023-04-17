ГУР выяснило имя оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленнику, - Буданов

Разведка смогла выяснить имя российского военного, предположительно казнившего украинца, отрезав ему голову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью NV .

"Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что как-то так сложилось, что почти уже все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", – добавил глава ГУР.

Однако он отказался рассказывать, где находится россиянин. Буданов также отметил, что случаи подобных преступлений являются "единичными".

"Да, есть. Кто он – мы знаем", – ответил Буданов журналисту.

Напомним, недавно в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного , где оккупанты обезглавляют пленника.

СБУ началарасследование жестоко убийства украинца, а Минобороны заявило, что личность казненного пленника устанавливают.

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