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На пороховому заводі в Тамбовській області сталася пожежа: напередодні повідомляли про вибухи

Субота 11 листопада 2023 00:33
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На пороховому заводі в Тамбовській області сталася пожежа: напередодні повідомляли про вибухи Фото: на пороховому заводі в Тамбовській області пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі, що в Тамбовській області РФ зайнялась пожежа. Перед цим на його території чули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що пожежа почалась близько 23:30, очевидці повідомляли про звуки вибухів перед нею.

Проща пожежі становила близько 300 квадратних метрів, рятувальникав вдалося її погасити за півтори години.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно палало у Курську, але причини пожежі невідомі. У місті помітили стовп чорного диму.

Також у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

А остання пожежа була вчора. Тоді вогонь спалахнув на складі у Ленінському міському окрузі поблизу Москви. Він належить компанії "Газдевайс", яка займається виробництвом лічильників газу.

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