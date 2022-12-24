У ГУР вирахували, з яким інтервалом Росія завдає масованих ударів по Україні

Російська армія з жовтня дотримується інтервалу між масованим обстрілом України. Удари завдаються приблизно кожні 7-10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю NYT .

Буданов зазначив, що війна Росії в Україні зараз ведеться на двох окремих аренах: наземні бої на півдні та сході та боротьба між українськими системами ППО та російськими крилатими ракетами та безпілотниками.

За словами начальника української розвідки, з жовтня Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України залпами ракет та безпілотників з інтервалом приблизно від тижня до 10 днів. При цьому у кожному залпі в середньому було випущено близько 75 ракет.

Крім того, як уточнив Буданов, Росія розраховує одержати нові ракети від Ірану.