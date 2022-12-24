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У ГУР вирахували, з яким інтервалом Росія завдає масованих ударів по Україні

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Субота 24 грудня 2022 11:13
У ГУР вирахували, з яким інтервалом Росія завдає масованих ударів по Україні Фото: російська ракета, яка атакувала Україну (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія з жовтня дотримується інтервалу між масованим обстрілом України. Удари завдаються приблизно кожні 7-10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю NYT.

Буданов зазначив, що війна Росії в Україні зараз ведеться на двох окремих аренах: наземні бої на півдні та сході та боротьба між українськими системами ППО та російськими крилатими ракетами та безпілотниками.

За словами начальника української розвідки, з жовтня Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України залпами ракет та безпілотників з інтервалом приблизно від тижня до 10 днів. При цьому у кожному залпі в середньому було випущено близько 75 ракет.

Крім того, як уточнив Буданов, Росія розраховує одержати нові ракети від Ірану.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що до акваторії Чорного моря із Севастопольської бухти вийшли російські носії крилатих ракет "Калібр".

Раніше військові пояснили, що якщо Росія виводить до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".

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