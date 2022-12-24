В ГУР высчитали, с каким интервалом Россия наносит массированные удары по Украине
Российская армия с октября придерживается интервала между массированными обстрелами Украины. Удары наносятся примерно каждые 7-10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью NYT.
Буданов отметил, что Война России в Украине сейчас ведется на двух отдельных аренах: наземные бои на юге и востоке и борьба между украинскими системами ПВО и российскими крылатыми ракетами и беспилотниками.
По словам начальника украинской разведки, с октября Россия обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины залпами ракет и беспилотников с интервалом примерно от недели до 10 дней. При этом в каждом залпе в среднем было выпущено около 75 ракет.
Кроме того, как уточнил Буданов, Россия рассчитывает получить новые ракеты от Ирана.
Напомним, вчера стало известно, что в акваторию Черного моря из Севастопольской бухты вышли российские носители крылатых ракет "Калибр".
Ранее военные объяснили, что если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", у которых много ракет, это означает подготовку врага к обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".
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