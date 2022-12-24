В ГУР высчитали, с каким интервалом Россия наносит массированные удары по Украине

Российская армия с октября придерживается интервала между массированными обстрелами Украины. Удары наносятся примерно каждые 7-10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью NYT .

Буданов отметил, что Война России в Украине сейчас ведется на двух отдельных аренах: наземные бои на юге и востоке и борьба между украинскими системами ПВО и российскими крылатыми ракетами и беспилотниками.

По словам начальника украинской разведки, с октября Россия обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины залпами ракет и беспилотников с интервалом примерно от недели до 10 дней. При этом в каждом залпе в среднем было выпущено около 75 ракет.

Кроме того, как уточнил Буданов, Россия рассчитывает получить новые ракеты от Ирана.