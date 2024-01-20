ГУР відпрацювали дроном Warmate по ворожому ЗРК "ТОР", показали відео
Українські розвідники відпрацювали по російському зенітно-ракетному комплексу "Тор" дроном Warmate 3.0.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.
Як пише розвідка, ЗРК виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" після чого передали операторам ГУР координатори. Останні підняли в небо БпЛА й вирушили до цілі.
"На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали - ударний БПЛА продовжив рух. Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс", - пише розвідка.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 січня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 375 270 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку наші Сили оборони знищили ще 356 російських терористів й 13 одиниць ворожої техніки.
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