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ГУР відпрацювали дроном Warmate по ворожому ЗРК "ТОР", показали відео

Субота 20 січня 2024 11:20
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ГУР відпрацювали дроном Warmate по ворожому ЗРК "ТОР", показали відео Фото: ГУР відпрацювали дроном Warmate по ворожому ЗРК "ТОР", показали відео (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські розвідники відпрацювали по російському зенітно-ракетному комплексу "Тор" дроном Warmate 3.0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як пише розвідка, ЗРК виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" після чого передали операторам ГУР координатори. Останні підняли в небо БпЛА й вирушили до цілі.

"На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали - ударний БПЛА продовжив рух. Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс", - пише розвідка.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 січня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 375 270 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші Сили оборони знищили ще 356 російських терористів й 13 одиниць ворожої техніки.

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