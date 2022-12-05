ГУР про вибухи на аеродромах Росії: Чергова ознака деградації їхньої військової інфраструктури

Підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня наразі неможливо. Така інформація стане відомою лише після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Однак будь-які інциденти на військових об'єктах, з яких російські окупанти бомбардують нашу країну, - це завжди добрі новини.

"За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події - чергова ознака деградації їхньої, зокрема й військової, інфраструктури", - зазначив Юсов.

Окрім цього, представник ГУР додав, що решту Україна "не може ані підтвердити, ані спростувати".