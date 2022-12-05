UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ГУР про вибухи на аеродромах Росії: Чергова ознака деградації їхньої військової інфраструктури

Фото: Вибухи на аеродромах Росії 5 грудня (Maxar)
Автор: Олег Васьків

Підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня наразі неможливо. Така інформація стане відомою лише після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Однак будь-які інциденти на військових об'єктах, з яких російські окупанти бомбардують нашу країну, - це завжди добрі новини.

"За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події - чергова ознака деградації їхньої, зокрема й військової, інфраструктури", - зазначив Юсов.

Окрім цього, представник ГУР додав, що решту Україна "не може ані підтвердити, ані спростувати".

Нагадаємо, з'явився знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілево" в Рязанській області.

Згодом оприлюднили й супутникові фото наслідків вибуху на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВійна Росії проти України