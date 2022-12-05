RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР о взрывах на аэродромах России: Очередной признак деградации их военной инфраструктуры

Фото: Взрывы на аэродромах России 5 декабря (Maxar)
Автор: Олег Васкив

Подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно. Такая информация станет известна только после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Однако любые инциденты на военных объектах, из которых российские оккупанты бомбят нашу страну, - это всегда хорошие новости.

"За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события - очередной признак деградации их, в том числе и военной, инфраструктуры", - отметил Юсов.

Кроме этого, представитель ГУР добавил, что остальное Украина "не может ни подтвердить, ни опровергнуть".

Напомним, появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области.

Впоследствии обнародовали и спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВойна России против Украины