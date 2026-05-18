Війна в Україні

ГУР вибили російських окупантів зі Степногірська (відео)

13:20 18.05.2026 Пн
2 хв
На спецпризначенців у місті чекав FPV-"ждун"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сили оборони України повернули під контроль Степногірськ на Запорізькому напрямку. Операцію проводив спецпідрозділ ГУР "Артан" у координації із суміжними підрозділами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР Міноборони.

Читайте також: Мінус гелікоптер та 1200 окупантів: армія РФ зазнала великих втрат за добу

Спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій для витіснення російських окупантів зі Степногірська та стабілізації ситуації у місті.

Техніку, на якій бійці ГУР заїжджали на штурм позицій росіян, спробував атакувати ворожий FPV-дрон, але його вдалося знищити.

"Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність "сюрпризів" та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім - готові до цього", - сказав командир "Артану" Віктор Торкотюк.

У результаті боїв Сили оборони вибили російських окупантів з укріплених позицій, ключові локації у Степногірську перейшли під контроль українських захисників.

Нагадаємо, Україна вперше за довгий час звільнила за місяць більше територій, ніж захопила країна-агресорка. Російський наступ виснажується, а перевага в дронах дозволяє ЗСУ перехоплювати ініціативу.

Згідно з оцінкою Інституту вивчення війни, російські окупанти не змогли досягти жодного значущого прориву на фронті впродовж останнього року. Водночас ЗСУ наростили успіхи взимку та навесні 2026 року.

РБК-Україна також писало, що державний секретар США Марко Рубіо назвав ЗСУ найпотужнішою армією Європи, відзначивши унікальний бойовий досвід українських військових.

Запорізька область, ГУР, Війна в Україні