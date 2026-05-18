ГУР выбили российских оккупантов из Степногорска (видео)

13:20 18.05.2026 Пн
2 мин
Спецназовцев в городе ждал FPV-"ждун"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)

Силы обороны Украины вернули под контроль Степногорск на Запорожском направлении. Операцию проводило спецподразделение ГУР "Артан" в координации со смежными подразделениями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР Минобороны.

Читайте также: Минус вертолет и 1200 оккупантов: армия РФ понесла большие потери за сутки

Спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий для вытеснения российских оккупантов из Степногорска и стабилизации ситуации в городе.

Технику, на которой бойцы ГУР заезжали на штурм позиций россиян, попытался атаковать вражеский FPV-дрон, но его удалось уничтожить.

"Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем - готовы к этому", - сказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

В результате боев Силы обороны выбили российских оккупантов с укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль украинских защитников.

Напомним, Украина впервые за долгое время освободила за месяц больше территорий, чем захватила страна-агрессор. Российское наступление истощается, а преимущество в дронах позволяет ВСУ перехватывать инициативу.

Согласно оценке Института изучения войны, российские оккупанты не смогли достичь ни одного значимого прорыва на фронте в течение последнего года. В то же время ВСУ нарастили успехи зимой и весной 2026 года.

РБК-Украина также писало, что государственный секретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой мощной армией Европы, отметив уникальный боевой опыт украинских военных.

