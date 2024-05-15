ГУР вдарило по скупченню росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Українські розвідники вдарили по скупченню особового складу окупантів на Запорізькому напрямку. Також знищено техніку та склад ворога.
ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" продовжують спопеляти ворожу техніку за допомогою FPV-дронів та псувати настрій російським окупантам", - йдеться у повідомленні.
За дві доби роботи на Запорізькому напрямку фронту до списку уражених та знищених цілей московитів увійшли:
Також було завдано удару по скупченню особового складу окупантів.
Сили оборони України за останню добу спромоглися ліквідувати ще понад 1500 російських солдатів.
Зазначимо, що буквально 13 травня українські війська змогли збити російський вертоліт Ка-52. А 11 травня було збито російський Су-25 на Авдіївському напрямку.
Додамо, що за минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад 100 російських оккупантів, 154 опорні пункти та 289 одиниць техніки ворога.
А загалом за тиждень, з 5 по 12 травня, окупанти втратили 8030 військових, більше 1300 одиниць техніки та озброєння.
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