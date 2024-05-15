UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ГУР вдарило по скупченню росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Фото: розвідники вдарили по скупченню росіян на Запорізькому напрямку (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники вдарили по скупченню особового складу окупантів на Запорізькому напрямку. Також знищено техніку та склад ворога.

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" продовжують спопеляти ворожу техніку за допомогою FPV-дронів та псувати настрій російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

За дві доби роботи на Запорізькому напрямку фронту до списку уражених та знищених цілей московитів увійшли: 

  • вантажівка "Урал" - 2 шт.;
  • УАЗ "Буханка" - 2 шт.;
  • БТР - 1 шт.;
  • Багі - 1 шт.; 
  • склад боєприпасів. 

 Також було завдано удару по скупченню особового складу окупантів. 

Втрати РФ в Україні

Сили оборони України за останню добу спромоглися ліквідувати ще понад 1500 російських солдатів.

Зазначимо, що буквально 13 травня українські війська змогли збити російський вертоліт Ка-52. А 11 травня було збито російський Су-25 на Авдіївському напрямку.

Додамо, що за минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад 100 російських оккупантів, 154 опорні пункти та 289 одиниць техніки ворога.

А загалом за тиждень, з 5 по 12 травня, окупанти втратили 8030 військових, більше 1300 одиниць техніки та озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька областьГУРВійна в УкраїніДрони