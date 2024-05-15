ГУР ударило по скоплению россиян на Запорожском направлении (видео)

Украинские разведчики ударили по скоплению личного состава оккупантов на Запорожском направлении. Также уничтожена техника и склад врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают испепелять вражескую технику с помощью FPV-дронов и портить настроение российским оккупантам", - говорится в сообщении.
За двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей россиян вошли:
Также был нанесен удар по скоплению личного состава оккупантов.
Силы обороны Украины за последние сутки смогли ликвидировать еще более 1500 российских солдат.
Отметим, что буквально 13 мая украинские войска смогли сбить российский вертолет Ка-52. А 11 мая был сбит российский Су-25 на Авдеевском направлении.
Добавим, что за прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских окупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.
А в общей сложности за неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения.
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