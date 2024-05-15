RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР ударило по скоплению россиян на Запорожском направлении (видео)

Фото: разведчики ударили по скоплению россиян на Запорожском направлении (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики ударили по скоплению личного состава оккупантов на Запорожском направлении. Также уничтожена техника и склад врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают испепелять вражескую технику с помощью FPV-дронов и портить настроение российским оккупантам", - говорится в сообщении.

За двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей россиян вошли:

  • грузовик "Урал" - 2 шт.;
  • УАЗ "Буханка" - 2 шт.;
  • БТР – 1 шт.;
  • Баги – 1 шт.;
  • склад боеприпасов.

Также был нанесен удар по скоплению личного состава оккупантов.

Потери РФ в Украине

Силы обороны Украины за последние сутки смогли ликвидировать еще более 1500 российских солдат.

Отметим, что буквально 13 мая украинские войска смогли сбить российский вертолет Ка-52. А 11 мая был сбит российский Су-25 на Авдеевском направлении.

Добавим, что за прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских окупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.

А в общей сложности за неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьГУРВойна в УкраинеДрони