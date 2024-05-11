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Українські військові знищили російський Су-25

Субота 11 травня 2024 17:52
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Українські військові знищили російський Су-25 Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook.

"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож "будуть падати й далі".

Су-25 - дозвуковий штурмовик радянських часів, призначений для підтримки наземних військ і знищення цілей. Штурмовик оснащений авіаційними гарматами, авіаційними бомбами, некерованими ракетами "повітря-поверхня" і керованими ракетами "повітря-повітря".

Згідно з опублікованими даними, приблизна вартість одного літака Су-25 становить 11 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, 4 травня ЗСУ збили російський Су-25.

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