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Росія за тиждень втратила більше 8 тисяч окупантів та літак

Україна, Неділя 12 травня 2024 13:25
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Росія за тиждень втратила більше 8 тисяч окупантів та літак Фото: стали відомі втрати РФ в Україні за тиждень 5-12 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 5 по 12 травня, окупанти втратили 8030 військових, понад 1300 одиниць техніки та озброєння. Також ЗСУ "приземлили" літак і 274 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 5-12.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 8030 осіб ліквідовано,
  • танків - 79 од.,
  • бойових броньованих машин - 196 од.,
  • артилерійських систем - 260 од.,
  • РСЗВ - 9 од.,
  • засобів ППО - 7 од,
  • літаків - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274,
  • крилатих ракет - 47,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 401 од,
  • спеціальної техніки - 40.

Втрати РФ в Україні

Зазначимо, що за минулу добу, 11 травня, ЗСУ ліквідували ще 1260 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.

Крім того, 11 травня ЗСУ вдалося збити ще один російський Су-25 в районі Авдіївки. Росія вже не дорахувалася 350 своїх літаків та 325 вертольотів.

Додамо, що за тиждень із 28 квітня по 5 травня ЗСУ відмінусували 8110 російських військових та один літак. А за квітень 2024 російська армія втратила 26960 військових та 4508 одиниць техніки та озброєння. Також за місяць було збито один ворожий літак.

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