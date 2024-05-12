Росія за тиждень втратила більше 8 тисяч окупантів та літак
За тиждень, з 5 по 12 травня, окупанти втратили 8030 військових, понад 1300 одиниць техніки та озброєння. Також ЗСУ "приземлили" літак і 274 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 5-12.05 орієнтовно склали:
- особового складу 8030 осіб ліквідовано,
- танків - 79 од.,
- бойових броньованих машин - 196 од.,
- артилерійських систем - 260 од.,
- РСЗВ - 9 од.,
- засобів ППО - 7 од,
- літаків - 1 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274,
- крилатих ракет - 47,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 401 од,
- спеціальної техніки - 40.
Втрати РФ в Україні
Зазначимо, що за минулу добу, 11 травня, ЗСУ ліквідували ще 1260 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.
Крім того, 11 травня ЗСУ вдалося збити ще один російський Су-25 в районі Авдіївки. Росія вже не дорахувалася 350 своїх літаків та 325 вертольотів.
Додамо, що за тиждень із 28 квітня по 5 травня ЗСУ відмінусували 8110 російських військових та один літак. А за квітень 2024 російська армія втратила 26960 військових та 4508 одиниць техніки та озброєння. Також за місяць було збито один ворожий літак.
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