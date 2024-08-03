ua en ru
Сб, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГУР ударило по складу с топливом на территории комбината "Атлас" под Ростовом, - источники

Россия, Суббота 03 августа 2024 11:52
UA EN RU
ГУР ударило по складу с топливом на территории комбината "Атлас" под Ростовом, - источники Фото: ГУР ударило по складу с топливом на территории комбината "Атлас" под Ростовом (t.me mchs_official)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Украинские разведчики ударили по составу с топливом на территории комбината "Атлас" в Ростовской области. Начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен состав горюче-смазочных материалов на территории комбината "Атлас" Управление Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи Каменск-Шахтинский, что в Ростовской области", - рассказали изданию.

Источники отмечают, что поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan".

Начался пожар

По информации российских СМИ и социальных сетей было поражено несколько резервуаров с горюче-смазочными материалами. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар.

По состоянию на утро 3 августа пожар на комбинате продолжается. Подробные результаты операции выясняются.

Что известно об этом складе

Как сообщают источники в украинской разведке, данный состав обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Удары по России 3 августа

Украинские силы обороны в ночь на 3 августа поразили целый перечень объектов сразу в нескольких областях России - в Ростовской, Белгородской и Курской.

В частности, под ударом находился аэродром в Морозовске Ростовской области. Этот объект Силы обороны атакуют не впервые.

Также в Белгородской области дроны атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. Также атакована нефтебаза в Ростовской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Ростовская область Война в Украине
NEWS
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке