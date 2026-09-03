ВМС України вдарили по російському судну NEFRIT у Сочі: з'явилися деталі

ВМС України вразило російське судно забезпечення NEFRIT у порту Сочі. Для атаки українські військові використали морський безекіпажний катер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ВМС ЗСУ.

Удар по NEFRIT

Російське багатоцільове судно забезпечення NEFRIT стало метою української атаки у Сочі. За даними ВМС України, у районі судна стався потужний вибух, після чого було зафіксовано задимлення.

NEFRIT під російським прапором використовувався для підтримки морської та енергетичної інфраструктури РФ.

Судно забезпечувало проведення нафтогазових операцій, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило різні вантажі та персонал, а також виконувало підводно-технічні роботи.

Таким чином, воно було задіяне у забезпеченні відразу кількох напрямків російської морської інфраструктури.

Чому судно стало метою

У ВМС України заявили, що робота NEFRIT була пов'язана із забезпеченням військової економіки Росії та сприяла фінансуванню агресії проти України.

Тому поразка судна, за оцінкою української сторони, завдає шкоди логістиці РФ, її спеціальним можливостям та військовій інфраструктурі.

Українські військові наголосили, що продовжують вражати об'єкти, які забезпечують російську сторону необхідними ресурсами та можливостями для ведення війни.

У ВМС також наголосили, що навіть російська тилова інфраструктура не може вважатися безпечною зоною.

Удар у російському тилу

Поразка NEFRIT у порту Сочі стала ще одним ударом по об'єкту, який використовувався для забезпечення російських морських та енергетичних операцій.

У ВМС України заявили про продовження дій, спрямованих на скорочення ресурсів та можливостей РФ для ведення війни.