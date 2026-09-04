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ГУР ударило по комплексу "Бастион" в Крыму, запускающему "Цирконы" и "Ониксы" по Украине

09:58 04.09.2026 Пт
1 мин
Это еще не все успехи наших разведчиков в тылу оккупантов
aimg Елена Чупровская
ГУР ударило по комплексу "Бастион" в Крыму, запускающему "Цирконы" и "Ониксы" по Украине Фото: Оккупанты потеряли технику в Крыму (Getty Images)
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Во временно оккупированном Крыму спецназовцы ГУР поразили ракетный комплекс, которым Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пост Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что известно об ударе по "Бастиону"

В августе 2026 года бойцы спецподразделения Group 13 провели операцию на территории временно оккупированного Крыма. Целью стал российский береговой ракетный комплекс "Бастион".

Именно этот комплекс способен запускать ракеты Циркон и Оникс. Этими ракетами государство-агрессор наносит террористические удары по украинским городам.

Какую еще технику уничтожили оккупантам

Кроме ракетного комплекса, операторы "Group 13" вывели из строя:

  • два бензовоза оккупантов;
  • командно-штабную машину русских войск.

Все это - на территории полуострова.

Напомним, в ночь на 4 сентября беспилотники атаковали дивизион ПВО вблизи Сочи. По предварительным данным, пожар вспыхнул в районе поселка Сириус на границе с Абхазией, где расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Недавно ВМС Украины поразило российское судно обеспечения NEFRIT в порту Сочи. Для атаки украинские военные использовали морской безэкипажный катер, а само судно, по данным ВМС, использовалось для обслуживания нефтегазовых и оффшорных объектов России.

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