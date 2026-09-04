ГУР ударило по комплексу "Бастион" в Крыму, запускающему "Цирконы" и "Ониксы" по Украине
Во временно оккупированном Крыму спецназовцы ГУР поразили ракетный комплекс, которым Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пост Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Что известно об ударе по "Бастиону"
В августе 2026 года бойцы спецподразделения Group 13 провели операцию на территории временно оккупированного Крыма. Целью стал российский береговой ракетный комплекс "Бастион".
Именно этот комплекс способен запускать ракеты Циркон и Оникс. Этими ракетами государство-агрессор наносит террористические удары по украинским городам.
Какую еще технику уничтожили оккупантам
Кроме ракетного комплекса, операторы "Group 13" вывели из строя:
- два бензовоза оккупантов;
- командно-штабную машину русских войск.
Все это - на территории полуострова.
Напомним, в ночь на 4 сентября беспилотники атаковали дивизион ПВО вблизи Сочи. По предварительным данным, пожар вспыхнул в районе поселка Сириус на границе с Абхазией, где расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.
Недавно ВМС Украины поразило российское судно обеспечения NEFRIT в порту Сочи. Для атаки украинские военные использовали морской безэкипажный катер, а само судно, по данным ВМС, использовалось для обслуживания нефтегазовых и оффшорных объектов России.