ГУР уразило два великі десантні кораблі в Криму (відео)

У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року військоквослужбовці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора росії - ВДК проєкту 775 "ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".

У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського Чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті.

Що це за кораблі

ВДК проєкту 775 "Ямал" - корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість - понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков" - корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість - понад 70 мільйонів доларів.

Обидва кораблі, які росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу.

Знищено і ворожий радар

У межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію "подльот-к1". Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.

Удари по цілях агресора тривають

Це не поодинокий випадок, коли ворожі дрони завдають ударів по важливих та вартісних цілях ворога. Зокрема, у ніч на 19 квітня сили оборони України також завдали ракетного удару по Таганрогу.