ГУР уразило два великі десантні кораблі в Криму (відео)

Спецпідрозділ ГУР "Примари" вивів з ладу два великих десантних кораблі Чорноморського флоту РФ і знищив радарну станцію за одну ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО у Telegram.
У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року військоквослужбовці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора росії - ВДК проєкту 775 "ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".
У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського Чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті.
Обидва кораблі, які росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу.
У межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію "подльот-к1". Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.
Це не поодинокий випадок, коли ворожі дрони завдають ударів по важливих та вартісних цілях ворога. Зокрема, у ніч на 19 квітня сили оборони України також завдали ракетного удару по Таганрогу.
Унаслідок атаки уражено підприємство "Атлант Аеро", яке виробляє дрони "Молнія" та комплектуючі до безпілотників "Оріон". Як повідомляло РБК-Україна, удар завдано ракетами "Нептун", на заводі спалахнула пожежа.
Нагадаємо, тієї ж ночі дрони атакували і Краснодарський край - зокрема, порт у Єйську.
Місцеві жителі фіксували вибухи і дим над портом, хоча влада краю заперечувала загоряння.