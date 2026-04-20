ГУР поразило два больших десантных корабля в Крыму (видео)

Спецподразделение ГУР "Призраки" вывело из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ и уничтожило радарную станцию за одну ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО в Telegram.
В ночь с 18 на 19 апреля 2026 года военнослужащие спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" во временно оккупированном Крыму нанесли успешные удары по двум большим десантным кораблям государства-агрессора России - ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".
В момент удара вражеские корабли, которые принадлежат к российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.
Оба корабля, которые россия использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя.
В рамках операции во временно оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию "подлет-к1". Приблизительная стоимость комплекса РЛС составляет 5 миллионов долларов.
Это не единичный случай, когда вражеские дроны наносят удары по важным и ценным целям врага. В частности, в ночь на 19 апреля силы обороны Украины также нанесли ракетный удар по Таганрогу.
В результате атаки поражено предприятие "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион". Как сообщало РБК-Украина, удар нанесен ракетами "Нептун", на заводе вспыхнул пожар.
Напомним, той же ночью дроны атаковали и Краснодарский край - в частности, порт в Ейске.
Местные жители фиксировали взрывы и дым над портом, хотя власти края отрицали возгорание.