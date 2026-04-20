RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ГУР поразило два больших десантных корабля в Крыму (видео)

09:26 20.04.2026 Пн
2 мин
"Призраки" ГУР нанесли потери флоту РФ на сумму в 150 млн долларов
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: ГУР вывело из строя два корабля Черноморского флота РФ прямо в Севастопольской бухте (Getty Images)

Спецподразделение ГУР "Призраки" вывело из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ и уничтожило радарную станцию за одну ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО в Telegram.

Читайте также: Неизвестные дроны атаковали Туапсе: под ударом оказались порт и НПЗ

В ночь с 18 на 19 апреля 2026 года военнослужащие спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" во временно оккупированном Крыму нанесли успешные удары по двум большим десантным кораблям государства-агрессора России - ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

В момент удара вражеские корабли, которые принадлежат к российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.

Что это за корабли

  • БДК проекта 775 "Ямал" - корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость - более 80 миллионов долларов.
  • БДК проекта 1171 "Николай Фильченков" - корабль 1975 года выпуска грузовместимостью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость - более 70 миллионов долларов.

Оба корабля, которые россия использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя.

Уничтожен и вражеский радар

В рамках операции во временно оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию "подлет-к1". Приблизительная стоимость комплекса РЛС составляет 5 миллионов долларов.

Удары по целям агрессора продолжаются

Это не единичный случай, когда вражеские дроны наносят удары по важным и ценным целям врага. В частности, в ночь на 19 апреля силы обороны Украины также нанесли ракетный удар по Таганрогу.

В результате атаки поражено предприятие "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион". Как сообщало РБК-Украина, удар нанесен ракетами "Нептун", на заводе вспыхнул пожар.

Напомним, той же ночью дроны атаковали и Краснодарский край - в частности, порт в Ейске.

Местные жители фиксировали взрывы и дым над портом, хотя власти края отрицали возгорание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
