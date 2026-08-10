ГУР спалило в Криму два російських C-400 та антену керування дронами (відео)

До речі, раніше в ГУР попередили, скільки ударних дронів Росія планує виробити у серпні 2026 року.

Також у воєнній розвідці України пояснили, чому ворог неочікувано призупинив виробництво "Кинжалів".

Окрім того, дізнайтеся, які реальні причини посилення російського ракетного терору проти України.