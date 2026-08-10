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ГУР спалило в Криму два російських C-400 та антену керування дронами (відео)

12:11 10.08.2026 Пн
1 хв
"Group 13" звітує про результати нової операції
aimg Юлія Капітонова
Фото: Magura знову продемонструвала свої "вміння" (Getty Images)

Оператори Головного управління розвідки із "Group 13" здійснили чергову успішну атаку на російські цілі в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ГУР.

За словами українських розвідників, нова операція відбулася на початку серпня 2026 року.

Її повністю спланували та реалізували фахівці спецпідрозділу "Group 13".

Цього разу під удари воїнів ГУР потрапили:

  • дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф";
  • антена керування дронами "Оріон".

Воєнна розвідка України наголошує, що для здійснення атак на високовартісні цілі ворога використали багатоцільові морські платформи Magura - носії FPV.

"Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції "Group 13" можуть сягати десятків мільйонів доларів. Далі буде!", - наголосили в ГУР.

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