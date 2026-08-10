ГУР сожгло в Крыму два российских С-400 и антенну управления дронами (видео)

По словам украинских разведчиков, новая операция прошла в начале августа 2026 года.

Ее полностью спланировали и реализовали специалисты спецподразделения "Group 13".

В этот раз под удары воинов ГУР попали:

две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф";

антенна управления дронами "Орион".

Военная разведка Украины отмечает, что для совершения атак на цели врага использовали многоцелевые морские платформы Magura - носители FPV.

"Ориентировочные потери российской оккупационной армии в результате операции "Group 13" могут достигать десятков миллионов долларов. Продолжение следует!", - подчеркнули в ГУР.