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ГУР сожгло в Крыму два российских С-400 и антенну управления дронами (видео)

12:11 10.08.2026 Пн
1 мин
"Group 13" отчитывается о результатах новой операции
aimg Юлия Капитонова
Фото: Magura снова продемонстрировала свои "способности" (Getty Images)

Операторы Главного управления разведки из "Group 13" совершили еще одну успешную атаку на российские цели во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГУР.

По словам украинских разведчиков, новая операция прошла в начале августа 2026 года.

Ее полностью спланировали и реализовали специалисты спецподразделения "Group 13".

В этот раз под удары воинов ГУР попали:

  • две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф";
  • антенна управления дронами "Орион".

Военная разведка Украины отмечает, что для совершения атак на цели врага использовали многоцелевые морские платформы Magura - носители FPV.

"Ориентировочные потери российской оккупационной армии в результате операции "Group 13" могут достигать десятков миллионов долларов. Продолжение следует!", - подчеркнули в ГУР.

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