ГУР спалило в Криму два російських C-400 та антену керування дронами (відео)

Оператори Головного управління розвідки із "Group 13" здійснили чергову успішну атаку на російські цілі в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ГУР.

"Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції "Group 13" можуть сягати десятків мільйонів доларів. Далі буде!", - наголосили в ГУР.

Воєнна розвідка України наголошує, що для здійснення атак на високовартісні цілі ворога використали багатоцільові морські платформи Magura - носії FPV.

Цього разу під удари воїнів ГУР потрапили:

Її повністю спланували та реалізували фахівці спецпідрозділу "Group 13".

За словами українських розвідників, нова операція відбулася на початку серпня 2026 року.

До речі, раніше в ГУР попередили, скільки ударних дронів Росія планує виробити у серпні 2026 року.

Також у воєнній розвідці України пояснили, чому ворог неочікувано призупинив виробництво "Кинжалів".

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