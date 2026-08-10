ГУР сожгло в Крыму два российских С-400 и антенну управления дронами (видео)

Фото: Magura снова продемонстрировала свои "способности" (Getty Images)

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Операторы Главного управления разведки из "Group 13" совершили еще одну успешную атаку на российские цели во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГУР.