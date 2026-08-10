ГУР сожгло в Крыму два российских С-400 и антенну управления дронами (видео)
Операторы Главного управления разведки из "Group 13" совершили еще одну успешную атаку на российские цели во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГУР.
По словам украинских разведчиков, новая операция прошла в начале августа 2026 года.
Ее полностью спланировали и реализовали специалисты спецподразделения "Group 13".
В этот раз под удары воинов ГУР попали:
- две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф";
- антенна управления дронами "Орион".
Военная разведка Украины отмечает, что для совершения атак на цели врага использовали многоцелевые морские платформы Magura - носители FPV.
"Ориентировочные потери российской оккупационной армии в результате операции "Group 13" могут достигать десятков миллионов долларов. Продолжение следует!", - подчеркнули в ГУР.
Кстати, ранее в ГУР предупредили, сколько ударных дронов Россия планирует произвести в августе 2026 года.
Также в военной разведке Украины объяснили, почему враг неожиданно приостановил производство "Кинжалов".
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