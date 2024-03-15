В ГУР розповіли, скільки Росія має танків "Армата" та яких їх стан

Станом на кінець 2023 року, вищезгаданий танк досі не пройшов в Росії державних випробувань й не був прийняти на озброєння.

Також, згідно з наявними даними, у поточному році Російська Федерація планує виготовити 29 танків "Армата".

"Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка", - відзначила розвідка.

Зокрема інформація щодо участі танків "Армата" у бойових діях на території України наразі відсутня.

Танки "Армата"

В березні 2023 року британська розвідка повідомляла про те, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, головного танкового з'єднання Росії, будуть переоснащені танками Т-62. Раніше армія повинна була отримати з 2021 року Т-14 "Армата" наступного покоління.

Танк "Армата" також запам'ятався й тим, що зупинився посеред площі під час репетиції військового параду у травні 2015 року.

Зокрема, як писала розвідка, Росія побоялась відправляти танки "Армата" на фронт через побоювання репутаційної шкоди від їх втрат, а також через їхню недостатню кількість.