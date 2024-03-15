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В ГУР розповіли, скільки Росія має танків "Армата" та яких їх стан

Фото: в ГУР розповіли, скільки Росія має танків "Армата" та яких їх стан (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з наявними даними, Росія виготовила близько 20 одиниць танків "Армата". Втім, це дослідна партія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України для АрміяInform.

Станом на кінець 2023 року, вищезгаданий танк досі не пройшов в Росії державних випробувань й не був прийняти на озброєння.

Також, згідно з наявними даними, у поточному році Російська Федерація планує виготовити 29 танків "Армата". 

"Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка", - відзначила розвідка. 

Зокрема інформація щодо участі танків "Армата" у бойових діях на території України наразі відсутня. 

Танки "Армата"

В березні 2023 року британська розвідка повідомляла про те, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, головного танкового з'єднання Росії, будуть переоснащені танками Т-62. Раніше армія повинна була отримати з 2021 року Т-14 "Армата" наступного покоління.

Танк "Армата" також запам'ятався й тим, що зупинився посеред площі під час репетиції військового параду у травні 2015 року.

Зокрема, як писала розвідка, Росія побоялась відправляти танки "Армата" на фронт через побоювання репутаційної шкоди від їх втрат, а також через їхню недостатню кількість.

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