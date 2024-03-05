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Британська розвідка пояснила відмову Москви направити танк "Армата" на фронт в Україні

Росія, Вівторок 05 березня 2024 11:57
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Британська розвідка пояснила відмову Москви направити танк "Армата" на фронт в Україні Фото: Танк "Армата" відмовилися направити на фронт через репутаційні збитки (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Москва відмовилася направляти на фронт в Україні свої новітні танки "Армата" через побоювання репутаційної шкоди від їх втрат, а також через їхню недостатню кількість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 4 березня Сергій Чемезов, голова російського військового концерну "Ростех", заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк Т-14 "Армата" надійшов на озброєння армії, але не буде направлений в Україну. Чемезов заявив, що це сталося через високу вартість, яка обмежує масштабне виробництво танків "Армата".

Танк "Армата" дебютував у День Перемоги у 2015 році та застряг на репетиції. 1-ша гвардійська танкова армія мала отримати танки "Армата" в 2021 році, проте малоймовірно, що постачання в якісь передові частини відбулося, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, танк "Армата" був помічений під час навчань на півдні Росії у грудні 2022 року, а кремлівські інформаційні агенції заявили, що він використовуватиметься в Україні.

"На сьогоднішній день майже напевно відомо, що Т-14 "Армата" не був перекинутий в Україну. Цілком ймовірно, це сталося через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою і необхідності виробництва більшої кількості основних бойових танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів", - зазначають у Міноборони Британії.

Танки "Армата"

Нагадаємо, танк "Армата" найбільше відомий тим, що він зупинився посеред площі під час репетиції військового параду у травні 2015 року.

У березні 2023 року британська розвідка повідомляла, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, головного танкового з'єднання Росії, будуть переоснащені танками Т-62, щоб компенсувати втрати. Раніше армія мала отримати з 2021 року Т-14 "Армата" наступного покоління.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Лондон), Росія втратила понад 3000 танків під час вторгнення в Україну, що еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу, що діє. Але вона має на складах бронетехніку нижчої якості, якої вистачить на три роки.

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