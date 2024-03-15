В ГУР рассказали, сколько Россия имеет танков "Армата" и какое их состояние

По состоянию на конец 2023 года, вышеупомянутый танк до сих пор не прошел в России государственных испытаний и не был принят на вооружение.

Также, согласно имеющимся данным, в текущем году Российская Федерация планирует изготовить 29 танков "Армата".

"Но наиболее вероятно, что этот план не будет выполнен. Так, в 2023 году из запланированных 29 единиц не было изготовлено ни одного танка", - отметила разведка.

В частности информация об участии танков "Армата" в боевых действиях на территории Украины пока отсутствует.

Танки "Армата"

В марте 2023 года британская разведка сообщала о том, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии, главного танкового соединения России, будут переоснащены танками Т-62. Ранее армия должна была получить с 2021 года Т-14 "Армата" следующего поколения.

Танк "Армата" также запомнился тем, что остановился посреди площади во время репетиции военного парада в мае 2015 года.

В частности, как писала разведка, Россия побоялась отправлять танки "Армата" на фронт из-за опасений репутационного ущерба от их потерь, а также из-за их недостаточного количества.