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Гвардійська танкова армія Росії замість "Армат" отримає Т-62, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 08:56
Гвардійська танкова армія Росії замість "Армат" отримає Т-62, - британська розвідка Фото: розгромлена танкова армія РФ отримає танки Т-62 (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Російські військові продовжують реагувати на втрати тяжкої бронетехніки, розгортаючи основні бойові танки Т-62 шістдесятирічної давності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, головного танкового з'єднання Росії, будуть переоснащені Т-62, щоб компенсувати колишні втрати. Раніше армія мала отримати з 2021 року Т-14 "Армата" наступного покоління.

За даними британської розвідки, останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше прийняті на озброєння у 1954 році, також вперше були ідентифіковані в Україні.

З літа 2022 року приблизно 800 танків Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час.

"Проте, обидва ці старовинні типи транспортних засобів матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, у тому числі й відсутність сучасної реактивної броні", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, під час наступу у вересні ЗСУ розбили танкову 1-у гвардійську танкову армію, призначену для оборони Москви.

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