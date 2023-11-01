У ГУР розповіли, що вкид про смерть Путіна був перевіркою для росіян

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі радіо НВ.

"Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини. Але це лише повідомлення російських анонімних Teлеграм-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально Путіну вона мало чим допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій”, - розповів Юсов.

Він зауважив, що внутрішні протистояння в Росії ширяться в різних формах, зокрема і у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях. Юсов розповів, що базова мета вкиду - подивитись на реакцію російського суспільства в цифрах, в динаміці і реакцію персоналій, еліт, медіа.

“Таким чином імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати. Це також інструмент впливу на самого Путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором. Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій", - сказав Юсов.

Що цьому передувало

Нещодавно у Telegram-каналах поширились повідомлення про те, що Путін нібито помер. Але вже сьогодні він з’явився на засіданні Ради безпеки.

В українській розвідці зазначили, що подібні повідомлення потрібно аналізувати. При цьому представник ГУР Андрій Юсов додав, що українці мають стримано реагувати на чутки навколо нібито смерті попри те, що всі хочуть, аби такі новини з'явилися якнайшвидше.

Тим часом The Independent проаналізував, хто може стати президентом Росію у разі смерті Путіна.

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