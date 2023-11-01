В ГУР рассказали, что вброс о смерти Путина был проверкой для россиян

"Это сладкая для украинских слушателей музыка, и должны быть хорошие новости. Но это лишь сообщения российских анонимных Teлеграмм-каналов. Это внутренняя история, которая рассчитана на внутреннюю российскую аудиторию. Конечно, персонально Путину она мало чем помогает, потому что у России есть много приверженцев конспирологических теорий”, - рассказал Юсов.

Он отметил, что внутренние противостояния в России распространяются в разных формах, в том числе и в подобных внутренних информационных кампаниях. Юсов рассказал, что базовая цель вброса – посмотреть на реакцию российского общества в цифрах, в динамике и реакцию персоналий, элит, медиа.

“Таким образом, империя, которая строится на работе спецслужб, изучает, как дальше руководить. Это также инструмент влияния на самого Путина или похожего на него человека. Он вынужден реагировать и Песков вынужден реагировать и доказывать, что это не так. То есть его ведут по определенному коридору. Очевидно, что это не точка, а определенный сценарий», – сказал Юсов.

Что этому предшествовало

Недавно в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что Путин якобы скончался. Но уже сегодня он появился на заседании Совбеза.

В украинской разведке отметили, что подобные сообщения следует анализировать. При этом представитель ГУР Андрей Юсов добавил, что украинцы должны сдержанно реагировать на слухи вокруг якобы смерти, несмотря на то, что все хотят, чтобы такие новости появились как можно быстрее.

Тем временем The Independent проанализировал, кто может стать президентом России в случае смерти Путина.

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