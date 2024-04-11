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В ГУР розповіли, яку головну мету переслідувала РФ під час обстрілу по Україні

Україна, Четвер 11 квітня 2024 10:12
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В ГУР розповіли, яку головну мету переслідувала РФ під час обстрілу по Україні Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська навмисно обирають своїми цілями в Україні під час масованих атак цивільні об'єкти, щоб завдати якнайбільше руйнувань. І "наздогнати" те, що не вдалося атакувати взимку, зокрема обстрілюючи енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, про імовірність таких комбінованих і масованих атак було відомо і про це говорилося публічно.

"Що стосується мети, то тут чітко видно, що удари завдаються саме по цивільних об'єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури", - констатував Юсов.

Тобто, за його словами, навмисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об'єктам цивільної інфраструктури й ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в країні.

"Те, що вони не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз стосовно знищення української енергетики", - зазначив представник ГУР.

Він підкреслив, що все, що робить Росія - це воєнні злочини і це те, що бачить весь світ.

"І протидія цим злочинам теж відома, українське керівництво говорить про це на весь світ", - резюмував він.

Обстріл України

Російські війська 11 квітня влаштували чергову масовану атаку по Україні. Було атаковано, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях - Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. У Харківській області навіть запроваджено графіки аварійних відключень. Також під удар потрапили два підземні газові сховища України.

Як розповів президент Володимир Зеленський, Росія в ніч на 11 квітня випустила по Україні 40 ракет і близько 40 дронів. Частину ракет та "Шахедів" вдалося збити. Як уточнили у Повітряних силах, окупанти випустили по Україні більше 80 цілей, у тому числі ракети типу "Кінджал". ППО збила 57 ворожих цілей - майже 40 БПЛА та 18 ракет. Основний дроновий удар припав на Львівську область. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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