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В ГУР рассказали, какую главную цель преследовала РФ во время обстрела по Украине

Украина, Четверг 11 апреля 2024 10:12
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В ГУР рассказали, какую главную цель преследовала РФ во время обстрела по Украине Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска намеренно выбирают своими целями в Украине во время массированных атак гражданские объекты, чтобы нанести как можно больше разрушений. И "догнать" то, что не удалось атаковать зимой, в частности обстреливая энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По его словам, о вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно и об этом говорилось публично.

"Что касается цели, то здесь ясно видно, что удары наносятся именно по гражданским объектам, не имеющим никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре", - констатировал Юсов.

То есть, по его словам, намеренно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан и усугубить гуманитарные проблемы в стране.

"То, что они не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пытаются догнать сейчас по поводу уничтожения украинской энергетики", - отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что все, что делает Россия - это военные преступления и это то, что видит весь мир.

"И противодействие этим преступлениям тоже известно, украинское руководство говорит об этом на весь мир", - резюмировал он.

Обстрел Украины

Российские войска 11 апреля устроили очередную массированную атаку по Украине. Были атакованы, в частности, объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях - Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. В Харьковской области даже введены графики аварийных отключений. Также под удар попали два подземных газовых хранилища Украины.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, Россия в ночь на 11 апреля выпустила по Украине 40 ракет и около 40 дронов. Часть ракет и "Шахедов" удалось сбить. Как уточнили в Воздушных силах, оккупанты выпустили по Укриане больше 80 целей, в том числе ракеты типа "Кинджал". ПВО сбила 57 вражеских целей - почти 40 БПЛА и 18 ракет. Основной дроновый удар пришелся на Львовскую область. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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